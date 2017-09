Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps

Action

Die Motocross-Elite trifft sich am Wochenende auf dem Gelände des MSC Wieslauftal am Königsbronnhof: Beim 58. Rudersberger Motocross werden der vorletzte Lauf der Seitenwagen-WM, die Finals der Quad-DM und des ADAC-BW-Pokals Solo sowie die süddeutsche Classic-Cross-Meisterschaft ausgetragen. Am Samstag (09.09.) beginnen um 10 Uhr die Trainingsläufe, um 15 Uhr die Qualifikationsläufe. Die Rennen sowie die Siegerehrung finden am Sonntag (10.09.) statt. Einen genauen Zeitplan finden Sie hier.

Für die Fans wird ein Bus-Shuttle eingerichtet. Vom Weru-Parkplatz in Rudersberg fährt der Bus am Sonntag von 10 bis 14 Uhr im halbstündigen Rhythmus an die Strecke und von 17 bis 19 Uhr wieder zurück.

Familie

Am Sonntag findet der Waiblinger Eisentaltag mit 22 Firmen und Organisationen statt. Die Kleinsten können sich von 11 bis 17 Uhr beim Basteln, in Hüpfburgen und bei anderen Spielangeboten vergnügen, während für die Eltern und Großeltern musikalische Unterhaltung geboten wird und die Unternehmen des Eisentals mit Angeboten und Informationen aufwarten.

Die Eisental-Rallye, bei der von acht Firmen ein Stempel abgeholt werden muss, hält Preise bereit: ein Polsterhocker, hochwertige Handbrausen, eine Fitnessclub-Mitgliedschaft, ein Fan-Paket des VfB Stuttgart, ein Mittagsmenü für zwei Personen und weitere Überraschungen. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.eisentaltag.de

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11-18 Uhr, findet die Weinstadt-Messe am Bildungszentrum in Endersbach statt. 60 Aussteller werden bei der Informations- und Erlebnisschau dabei sein.

Auch hier wird für die Besucher ein Bus-Shuttle eingerichtet. Am Samstag fährt dieser von 12 bis 17 Uhr, am Sonntag schon ab 11 Uhr. Die Route startet alle volle und halbe Stunde am Bahnhof. Weitere Informationen zu den Ausstellern und zur Messe finden Sie hier.

Fest

Nachdem es in der letzten Woche abgesagt wurde, ist es an diesem Wochenende soweit. Das 40. Hirschgassenfest in Manolzweiler beginnt am Freitag (08.09.) mit dem Fassanstich von Bürgermeister Müller ab circa 18 Uhr. Ab 17.30 Uhr spielt bereits die Band "Donnervögel". Das Jubiläumsfest geht bis Montag (11.09.). Hier finden Sie Informationen zum Programm.

Party

Elektronische Musikrichtungen gibt es am Samstag (09.09.) bei der Full-Moon-Party im Fellbacher Club "The Vibe" ab 22 Uhr. Zum Party-Programm gehören unter anderem Feuer- und Lasershows sowie Bodypainting. Der Eintritt kostet 6,30 Euro.