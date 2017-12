Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps

Weihnachtsmärkte

Am Sonntag (10.12.) findet in Urbach der 34. Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz und der Hauptstraße statt. Los geht es um 11 Uhr. An rund 60 Buden und Ständen werden weihnachtliche Leckereien und eine Vielzahl von Geschenken, darunter viel Selbstgebasteltes angeboten. Chöre und Musikvereine aus Urbach sorgen für gute Stimmung. Den traditionellen Abschluss bildet wie immer das gemeinsame Weihnachtsliedersingen um 18 Uhr. Ende ist dann um 19 Uhr.

Natürlich wird am Wochenende nicht nur in Urbach Glühwein getrunken und gebrannte Mandeln genascht: In unserer Übersicht finden Sie weitere Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis, die an diesem Wochenende oder sogar unter der Woche geöffnet haben.

Am Freitag (08.12.) von 14 bis 18 Uhr und am Samstag (09.12.) von 10 bis 13.30 Uhr findet der Christbaum-Markt der Remstal Werkstätten der Diakonie Waiblingen statt. Am Samstag ist von 10 bis 14 Uhr zudem der Kunst-Markt im Atelier der Kreativen Werkstatt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zirkus

"25 Jahre Weltweihnachtszirkus" heißt es seit Donnerstag (07.12.) auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Der Zirkus gastiert bis zum 7. Januar 2018 und zeigt atembraubende Darbietungen. Weitere Informationen zu Preisen und Vorstellungsterminen finden Sie hier.

Musical

Altbekannt und doch ganz neu: Mit "Aschenputtel - das Musical" bietet das Theater Liberi allerbeste Familienunterhaltung am Samstag (09.12) in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Los geht es um 15 Uhr. Für Erwachsene liegen die Ticketpreise im Vorverkauf zwischen 15 und 20 Euro. Kinder zahlen zwischen 13 und 18 Euro. Kauft man die Eintrittskarten an der Tageskasse, zahlt man zwei Euro oben drauf.

Sport

Auch an diesem Wochenende stehen wieder ein Handball- und ein Fußballspiel auf dem Plan.

Der VfB Stuttgart empfängt bereits am Freitag (08.12.) Bayer 04 Leverkusen in der heimischen Mercedes-Benz Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Wer das Spiel nicht im Stadion verfolgen kann, ist mit unserem Ticker trotzdem live dabei.

Auch der TVB 1898 Stuttgart hat an diesem Wochenende ein Heimspiel. Der Handball Erstligist empfängt am Sonntag (10.12.) den SC DHfK Leipzig. Los geht es um 12.30 Uhr. Auch dieses Spiel können Sie in unserem Liveticker unter www.zvw.de/liveticker verfolgen.