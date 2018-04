Rems-Murr-Kreis Veranstaltungstipps rund um den 1. Mai

Fellbacher Hopf: Montag, 30. April 2018 - Beginn 19 Uhr

Zum 18. Mal findet heute Abend der Fellbacher Hopf statt. 18 Live-Bands an 18 unterschiedlichen Locations laden ab 19 Uhr zum Feiern ein. Acht Shuttle-Busse bringen die Besucher rund um die Uhr zu den verschiedenen Locations. Durch das breite Musikangebot von Classic-Rock über Pop und Schlager bis hin zu Reggae kann von Langeweile keine Rede sein.

Um beim Fellbacher Hopf dabei zu sein, benötigt man ein "Hopf-Bändel". Mit diesem Bändel erhält man Zutritt zu allen Locations und kann kostenlos mit den Shuttle-Bussen von Veranstaltung zu Veranstaltung fahren. Mehr Infos zur Veranstaltung und einen Übersichtsplan finden Sie hier.

16. Waiblinger Walpurgisnacht: Montag, 30. April 2018 - Beginn 18 Uhr

Die Remshexen der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft feiern am Montag, den 30. April 2018, ihre 16. Walpurgisnacht auf dem Marktplatz und auf der Brühlwiese. Guggenmusik und Brauchstumstänzer verschiedener Zünfte sind auf dem Marktplatz zu hören und zu sehen. Anschließend findet ein Fackellauf vom Marktplatz zum riesigen Hexenfeuer und Besentaufe auf der Brühlwiese statt.

Der Eintritt ist frei. Die Infos finden Sie hier.

25 Jahre Weindorf Weinstadt: Montag, 30. April und Dienstag, 1. Mai 2018

Bereits am Freitag wurde das 25. Weindorf Weinstadt auf dem Beutelsbacher Marktplatz eröffnet. Auch rund um den 1. Mai bietet das Weindorf Weinstadt viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Am Montag, 30. April, spielen die "Lenzbrothers" ab 19 Uhr (Live Gitarren Akkustiksound). Am Feiertag selbst sorgt dann die German-Folk-Band „Dr Graule ond I“ ab 15 Uhr für Stimmung.

Traditionelles Maifest am Hanweiler Sattel: Dienstag, 1. Mai 2018 - Beginn 10 Uhr

Um 10 Uhr findet am 1. Mai auf dem Hanweiler Sattel in Korb ein Gottesdienst im Grünen statt. Im Anschluss beginnt ab 11 Uhr das traditionelle Maifest, für das leibliche Wohl und gute Unterhaltung wird bestens gesorgt. Es spielen der Musikverein Korb-Steinreinach und Gastorchester.

Mehr Infos finden sie hier.