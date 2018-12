Rems-Murr-Kreis Veranstaltungstipps über die Feiertage

Für die ganze Familie:

Eispark: Im Eispark kommen Glatteis-Liebende wieder voll auf ihre Kosten. Unter freiem Himmel kann über die Wintermonate wieder Schlittschuh gelaufen oder Eishockey gespielt werden. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Wunnebads.

Waiblinger Weihnachtszirkus: Der Zirkus gastiert bis 6. Januar auf dem Festplatz an der Rundsporthalle in Waiblingen. Im Programm zeigen z.B. die Preisträger des Zirkus-Festivals von Monte Carlo unter anderem eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil. Es sind täglich zwei Vorstellungen zu sehen: eine um 15.30 Uhr und eine um 19.30 Uhr. An Heiligabend gibt es keine Vorstellungen. Alle weiteren Infos auf der Homepage des Weihnachtszirkus.

Modelleisenbahn-Ausstellung: Am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr kommen kleine und große Besucher bei der PMW in Winnenden auf ihre Kosten. Es gibt eine 640 Meter lange Hauptstrecke und rund 50 der vorhandenen 300 Züge bewegen sich gleichzeitig auf der Anlage. Alle Infos auf der Homepages des Vereins.

Sonderausstellung „Altes Spielzeug“: Dahinter verbergen sich unzählige Exponate, die die Welt des Spiels widerspiegeln z.B. fein restaurierte Puppenstube von circa 1890, ein Kaufladen von 1910 sowie eine gut eingerichtete Puppenküche von circa 1860, aber auch Modelleisenbahnen verschiedener Hersteller, Blechspielzeug, Papiertheater oder Ausschneidebogen uvm. Die Ausstellung ist an beiden Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, im Museum im Hirsch in Remshalden-Buoch, geöffnet. Mehr Infos auf der Homepage des Heimatvereins.

Für Vorweihnachtsfeierer:

Christbaumloben: Die Weltenbummler laden ein zum Christbaumloben am Montag ab 11 Uhr an die Kelter in Winnenden-Höfen. Beim geschmückten Baum gibt es heißen Glühwein, Punsch und Saitenwürstle. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Blick in die Kelter zu werfen.

Weihnachtsmusik am Baum: Das Große Blasorchester Schorndorf lädt am Montag zum Weihnachtsliedersingen unterm Christbaum ein. Ab etwa 16.45 Uhr, nach dem Gottesdienst in der Stadtkirche, erklingen auf dem Marktplatz in Schorndorf traditionelle Lieder zum Fest, die zum Verweilen und Mitsingen in weihnachtlicher Atmosphäre einladen. Dazu werden Glühwein und Kinderpunsch angeboten.

Für Musiker:

DJ Bobbel: Der DJ spielt am Montag ab 21 in der Kulturkneipe „Zom Täle“ in Urbach, für alle, die eine Fluchtmöglichkeit vor der öden Gesangsrunde unterm Weihnachtsbaum suchen oder nach dem Weihnachtsessen das Tanzbein schwingen wollen. Mehr Infos auf der Homepage der Kulturkneipe.

X-Mas Party: Am Dienstag ab 22 Uhr steigt in der Manufaktur Schorndorf die Party mit DJ Major Tom und Hymnen aus vielen Jahrzenten. Die Tanzfläche lädt ein den Abend im Musikhimmel der Jahrzehnte zu verbringen. Weitere Infos auf der Homepage der Manufaktur.

Holy Rocknight: Im Club Samba in Winnenden bieten Mick Scheuerle and the A.R.T., E.L.A., Charmin‘ Carmen und 400 Fieber am Dienstag ab 19 Uhr einen rockigen Ausklang des 1. Weihnachtsfeiertages. Mehr Infos auf der Homepage des Clubs.

Für die Bauchmuskeln:

Woddy und Flo: Das Komiker-Dou tritt am Donnerstag, 27. Dezember im Vereinsheim des Musikvereins Stetten um 19.30 Uhr auf. Das Programm von Florian Ladenburger und Benjamin Holzinger ist ein Mischung aus Moderation, Lieder und kleineren Sketchen. Mehr Infos auf der Facebook-Seite des Dous.

Aus der Region:

Christmas Garden: Noch bis zum 6. Januar öffnet die Wilhelma ihre Pforten für einen ganz besonderen Spaziergang. Sie verwandelt sich in eine leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen und lädt dazu ein durchzuatmen. Alles Weitere auf der Homepage der Veranstaltung.