Rems-Murr-Kreis Verbreitete ein AfD-Mitarbeiter krasse Hetze?

Ein Recherche-Netzwerk glaubt nach eigener Aussage, belastendes Material herbeigeschafft zu haben. „Die Zeit“ und die „taz“ hatten sich bundesweit jene vorgenommen, die bei der AfD hinter den Gewählten in der zweiten oder dritten Reihe sitzen, als Berater von Parlamentsfraktionen oder als Mitarbeiter einzelner Abgeordneter.

Aufgefallen ist der taz dabei auch ein Angestellter der bei AfD-Kritikern als Scharfmacher geltenden Landtagsabgeordneten Christina Baum und Heiner Merz. Die Kollegen von Kontext, einer in Stuttgart gefertigten Online-Zeitung und Beilage der taz, haben die weitere Recherche übernommen. Mit dem vorläufigen Ergebnis, dass es medienwirksam jetzt zur Gegenüberstellung kommt: Am 2. August wollen die Kontext-Journalisten vor dem Landgericht Mannheim Chat-Protokolle vorlegen, denen aus ihrer Sicht zweifelsfrei zu entnehmen sein soll, dass der AfD-Mitarbeiter, und nur er, dahinterstecke. Eben jener Mitarbeiter hingegen hat bereits eidesstattlich versichert, dass die Facebook-Zitate, die Kontext ihm zuordnet, nicht von ihm stammen, sondern gefälscht und ihm untergeschoben wurden. Wer hat recht? Das müssen nun die Mannheimer Richter ergründen.

In den strittigen Posts auf Facebook geht es um Flüchtlinge, Hitler und Mussolini, um das Weiß-Sein an sich: „Nigger, Sandneger. Ich hasse sie alle.“ So heißt es in dem Material, das Kontext für echt hält. Über Muslime: „Dass sie eher zu untermenschlichem Verhalten neigen, liegt schon an der Rasse.“ Oder: „Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.“ Oder: „Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder. Mir egal. Hauptsache es geht los. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen. Sieg Heil.“

Gericht braucht Online-Knowhow

Solch einen zutiefst menschenverachtenden Ton soll der Mitarbeiter angeschlagen haben in Chats, immer wieder, über fünf Jahre hinweg. Das will Kontext vor Gericht beweisen. Es handle sich um „echte Dokumente“, sagt eine der Autorinnen, Anna Hunger, auf Anfrage.

Aus Gründen des Informantenschutzes könne ihre Redaktion keine Einsicht gewähren – vor Gericht dann würden die Karten freilich aufgedeckt. Kontext behauptet: Der Mann habe laut dem Recherchenetzwerk für die Hass-Postings unter Pseudonym einen zweiten, anonymen Facebook-Account eröffnet.

Allerdings: Technikexperten sagen, Facebook-Chatverläufe seien nicht sonderlich schwer zu manipulieren, auch nachträglich ließen sich solche Spuren legen. Möglicherweise wird dem Gericht in der Verhandlung also auch einiges Online-Knowhow abverlangt.

Der politische Gegner ist alarmiert. Für die SPD etwa kämpft Reinhold Gall, der unter Grün-Rot Innenminister war, um politische Brandschutzmauern. Gall hat sich brieflich an Landtagspräsidentin Muhterem Aras gewandt und beklagt, dass sich „ausgewiesene Rechtsextremisten in allen Bereichen des Landtags bewegen können“. Landtagsjuristen sind dabei, zu prüfen, ob wenigstens Kostenerstattungen durchs Land versagt werden können, wenn Mitarbeiter verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Freilich müsste dann die Gesinnung zweifelsfrei belegt sein.

„Ein hochgeschätzter Mitarbeiter“

Die AfD-Abgeordnete Christina Baum habe laut Berichten von Kontext und SWR auf die Vorwürfe in einer schriftlichen Stellungnahme reagiert: „Unser Mitarbeiter ist ein von uns wegen seiner fachlichen Kompetenz hoch geschätzter Mitarbeiter. Seine politischen Aktivitäten in der Vergangenheit sind nicht relevant, da andernfalls eine strafrechtliche Verfolgung erfolgt wäre. Eine Einstufung als ‘Gefährder’ ist deshalb grotesk.“

Falls die Kontext-Unterlagen authentisch sein sollten, könnte es sich allerdings nicht um Jugendsünden handeln. Denn die Chat-Protokolle stammen, sofern sie nicht gefälscht sind, aus den Jahren 2013 bis Ende 2016. Es wären dann Facebook-Einträge eines Mannes jenseits des Studentenalters. Kontext weiter: Manch Unsägliches sei an befreundete Burschenschaftler gegangen.

Telepolis, eine Recherche-Plattform des Heise-Zeitschriftenverlags, geht davon aus, dass der Mann früher der Burschenschaft Germania Marburg angehört habe.

Kontext hält es auch für „bekannt“, dass der Mann früher NPD-Mitglied gewesen sei. Auch dieser Tatsachenbehauptung allerdings widerspricht die Gegenseite dem Vernehmen nach. Näheres wird hier womöglich ebenfalls die Gerichtsverhandlung zu Tage fördern.

Reinhold Gall liest aus der Korrespondenz, so wie Kontext sie dem Leser vorlegt, eine Strategie: „Dinge in die Welt setzen und sich dann aus dem Staub machen.“ Dinge, „die eindeutig in den rechtsextremen Bereich gehen“. Man müsse solche Scharfmacher stellen, wo man sie antrifft, „jeder, der in der Gesellschaft Verantwortung trägt, muss seinen Teil dazu beitragen“, ob in Verein, Politik oder Kirche.

Der Ex-Innenminister verspricht sich aber nicht unbedingt viel von der Gegenüberstellung jetzt vor Gericht. Vielleicht gehe es dabei nur um „juristische Feinheiten“, etwa wie genau Pseudonyme zurechenbar sind, fürchtet er.

Auftritt einer Starkanzlei

Der Termin in Mannheim könnte Rechtsgeschichte schreiben – zumindest steht für beide Seiten viel auf dem Spiel. Gelänge Kontext der Nachweis, dass die Chat-Äußerungen authentisch sind, wäre das ein Desaster für den Verfasser wie für die AfD. Das Magazin allerdings trägt die Beweislast; können die Journalisten das Gericht nicht überzeugen, wäre das eine schwere publizistische Niederlage. Der Gegner ist hochkarätig: Der Mann wird vertreten von der auf Medienrecht spezialisierten Kanzlei Höcker und Partner, zu deren Mandanten schon Jörg Kachelmann zählte und der türkische Präsident Erdogan im Verfahren gegen Fernsehmoderator Böhmermann.