Rems-Murr-Kreis Verein Arge Nord-Ost lehnt Tunnel-Idee ab

Denn nur ein kleiner Teil der Strecke würde schonend in bergmännischer Bauweise tief unter der Erde gebohrt. Der Rest würde entweder in offener Bauweise realisiert – dafür müssten breite Gräben ausgehoben werden, um die betonierte Tunnelröhre hineinlegen zu können; oder würde gar als bloße „Einhausung“ umgesetzt – hier würde die Betonröhre nicht oder kaum versenkt, ragte heraus, bis zu elf Meter hoch, und würde nur übergrünt). „Gewaltige Erdmassen müssten bewegt“, ganze Landschaftsabschnitte neu modelliert werden. Die Initiative „Bauern miteinander“ schreibt dazu in einer Stellungnahme: „Der seit 10 000 Jahren dort entstandene Boden, der zu den wertvollsten und fruchtbarsten zählt, die in Mitteleuropa vorkommen, würde in seiner natürlich gewachsenen Struktur vollständig und irreversibel zerstört.“