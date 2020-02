Rems-Murr-Kreis Vereinzelt auffällige Glyphosat-Werte

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Fellbach untersucht für ganz Baden-Württemberg Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, also Obst, Gemüse, Getreide, Kartoffeln, auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Die Proben werden nach etwa 750 Stoffen abgesucht, auch nach Glyphosat. „Seit 2010“, schreibt Dr. Florian Hägele, „wurden insgesamt etwa 17 000 Proben aus konventionellem und ökologischem Anbau auf Glyphosat untersucht.“ Bislang wurden aber nur bei 76 Proben Glyphosatrückstände festgestellt. Und nur bei 27 Proben lagen die Messwerte über dem jeweiligen „Rückstandshöchstgehalt“. Will sagen: Bei 27 Proben war so viel Glyphosat nachzuweisen, dass das Lebensmittel wie jetzt der Honig vor das Landwirtschaftsministerium geschüttet hätte werden müssen.

Akute Gesundheitsgefahr nicht gegeben

Auffallend häufig wiesen, so Hägele, Buchweizen, Hirse, Leinsamen und Linsen zu hohe Glyphosatwerte auf. Den Grund dafür sieht Hägele in der „Sikkation“, also dem Aufbringen von Glyphosat kurz vor der Ernte. Kartoffeln allerdings, auch immer wieder reifgesprüht, seien unauffällig: Von etwa 400 untersuchten Proben „wies keine Probe Glyphosat-Rückstände oberhalb der Bestimmungsgrenze oder des Höchstgehalts auf. Bei 15 Kartoffelproben wurden lediglich Spurengehalte festgestellt.“

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt kommt daher zu dem Schluss: Eine akute Gesundheitsgefahr durch Glyphosat sei nicht gegeben.

Das Landwirtschaftsamt des Rems-Murr-Kreises führt regelmäßig Kontrollen durch, bei denen Boden- und Pflanzenproben untersucht werden. Es geht um die Frage, ob verschiedenste Pflanzenschutzmittel im jeweiligen Fall überhaupt zugelassen sind und ob sie in der richtigen Menge verwendet wurden. Auf den Einzelwirkstoff Glyphosat werde nicht im Rahmen von Verordnungen, sondern „nur bei Bedarf im Einzelfall im Rahmen von Umweltmeldungen“ kontrolliert. Es habe bislang „keine nennenswerten Beanstandungen“ gegeben.

Keine lokalen Studien

Das Trinkwasser im Kreis wird regelmäßig von den Wasserversorgungsunternehmen auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht. Die Wasserversorger werden ihrerseits wieder vom Gesundheitsamt kontrolliert. Im Jahr 2018, so das Landratsamt, wurde laut Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg im Rahmen eines Sonderprogramms Trinkwasser auf Glyphosat und andere Wirkstoffe untersucht. Die Proben waren sauber.

Es scheint alles gut zu sein im Kreis. Leben wir auf einer Insel der Glyphosat-Verschonten? Wie kommt es dann in Deutschland zu so hohen Glyphosatwerten im menschlichen Urin? Und wie sieht der Rems-Murr-Urin eigentlich aus?

Beim Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises gibt es keine lokalen Studien zu dem Thema – keine älteren und auch keine neuen. Dasselbe gilt für das Landesgesundheitsamt, für das Landwirtschaftsministerium, für das Sozialministerium und für das Umweltministerium des Landes. Und: „Zu Glyphosat-Gehalten in Blut und Urin von Mensch oder Tier können wir Ihnen leider keine Informationen bereitstellen“, heißt es aus dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt aus Fellbach. Solche Proben werden dort nicht untersucht.