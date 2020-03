Rems-Murr-Kreis Vernachlässigt das Land seine Straßen im Kreis?

Für eine Gesamtbewertung muss ergänzt werden, dass außerplanmäßig 9,4 Kilometer Landesstraßen im Rems-Murr-Kreis instandgesetzt wurden aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wie dem Hangrutsch auf der L1080 zwischen Klaffenbach und Welzheim, heißt es in der Pressemitteilung.

Welche Streckenabschnitte stehen noch auf der Liste?

Es verbleiben demnach 10,5 Kilometer zu sanierende Landesstraßenkilometer bis 2020. Da die konkreten Maßnahmen in der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage Grubers nicht aufgeführt sind, ist der Abgeordnete sich nicht sicher, ob die ausstehenden Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Er hat deshalb dem Ministerium die 2017 erhaltene Liste, die die Sanierungsvorhaben bis 2020 enthält, zur Verfügung gestellt. Darin sind etwa Abschnitte der Ortsdurchfahrten in Kleinaspach (L1118), Spiegelberg (L1066) oder Althütte (L1120) enthalten. Gruber will sicherstellen, dass keines der 2017 zugesagten Projekte vergessen wird. „Die insgesamt veranschlagten 3,8 Millionen Euro sind jedenfalls im Landeshaushalt vorhanden“, sagt Gruber, der Mitglied im Finanzausschuss des Landtags ist.

Gruber freut sich, dass bei der Ortsdurchfahrt Alfdorf (L1155) die Sanierung des ersten Abschnittes bereits beauftragt ist und die Sanierung des zweiten Abschnittes im Herbst dieses Jahres erfolgen soll. In Bartenbach wird die nicht mehr sanierbare Haselbachbrücke der L1066 in Fertigbauweise erneuert. Dadurch soll eine unvermeidliche Vollsperrung auf der für das Murrtal zentralen L1066 so kurz als möglich sein.

Schlaglöcher: Auf welchen Straßen gibt es Überholverbote und Tempolimits?

Da die Erneuerung von Straßenbelägen allein keine ausreichende Verkehrssicherheit bieten kann, sind oftmals angepasste Verkehrsregelungen erforderlich. „Letztlich soll ja jeder seine Fahrt gesund und unversehrt beenden“, sagt Gruber mit dem Hinweis auf das Überholverbot und die Geschwindigkeitsbeschränkung, welche das Land auf der L1120 zwischen Stöckenhof und dem im Volksmund als Rettichkreisel bezeichneten Dimitrov-Kreisel angeordnet hat, weil es dort immer wieder zu schweren und auch tödlichen Unfällen kam. Nach der Sanierung der L1120 hatte der Abgeordnete Gruber erfolgreich bei Land und Kreis auf Fahrbahnmarkierungen gedrängt, die dort jetzt die Sicherheit erhöhen.

Die Planung der ebenfalls für die Verkehrssicherheit wichtigen Linksabbiegespur der L1140 zwischen Berglen-Erlenhof und Birkmannsweiler soll nach dem dafür erforderlichen Grunderwerb im Jahr 2021 stehen.