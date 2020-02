Rems-Murr-Kreis Volksbank lässt ab Sommer mobile Filiale rollen

Geschäfte, für die Provisionen kassiert werden, nehmen an Bedeutung zu, sagte Stefan Zeidler mit Blick auf die Zinsen. Der Zinsüberschuss, von dem Banken traditionell lebten, sinkt und sinkt. Zeidler erwartet bei den Zinsen in den nächsten Jahren keine Wende nach oben, was die Banken und Sparkassen aus der Zinsfalle befreien könnte. Die Europäische Zentralbank (EZB) befinde sich jedoch „im Irrgarten der Geldpolitik“ – und finde keinen Weg mehr hinaus. „Wir planen mit dem jetzigen Zinsniveau“, sagte Zeidler. Das heißt für ihn, dass die Volksbank von ihren Kunden keine Negativzinsen abverlangen will. Er schließt diese aber nicht grundsätzlich aus, sollte die Bank in Zugzwang geraten, wenn alle anderen Geldinstitute zu diesem Mittel greifen und die Volksbank mit Einlagen überschüttet würde.

So wertvoll Kundeneinlagen in der Vergangenheit für Banken und Sparkassen für ihr Geschäftsmodell waren, so sehr sind sie heute zum Ballast geworden. Denn über den Finanzmarkt könnten sich die Geldinstitute heute erheblich billiger finanzieren. Das Geld der Kunden wird mit null Prozent verzinst, für Geld vom Kapitalmarkt würde die Volksbank sogar 0,4 Prozent erhalten. Mit 24 Millionen Euro beziffert Zeidler diese Mehrkosten. Noch seien diese verkraftbar.

„Das Immobiliengeschäft ist das wichtigste“

Rund 4,5 Milliarden Euro hat die Volksbank an Krediten vergeben. Sowohl beim Geschäft mit Privatkunden wie auch mit Firmen dreht es sich vorwiegend um Darlehen für Immobilien. Sei’s der private Käufer einer Wohnung oder eines Hauses, seien es Bauträger, die ihre Projekte durch die Volksbank finanzieren lassen. „Das Immobiliengeschäft ist das wichtigste“, so Zeidler. Er zeigte sich zufrieden, dass die Volksbank nicht so sehr mit der Autoindustrie oder dem Maschinenbau verbandelt ist, die von der Konjunkturkrise am stärksten betroffen sind. – Angesichts der steigenden Preise für Immobilien fällt es Familien immer schwerer, sich bei der Baufinanzierung an die goldene Regel zu halten, dass zumindest 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein sollten. „Wir machen keine Voll- oder gar Überfinanzierung“, betonte Zeidler. Im Vordergrund stehe immer eine nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit.