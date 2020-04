Rems-Murr-Kreis War das Einfamilienhaus gestern?

Das Einfamilienhaus passt für einen gewissen Lebensabschnitt ganz gut, bedingt durch die demografische Entwicklung aber immer weniger gut. Es gibt immer mehr Singlehaushalte und immer mehr ältere Menschen in großen, fast leeren Einfamilienhäusern mit schlechter Anbindung zum Ortsmittelpunkt. Dem Ort, wo eigentlich das Leben pulsieren sollte. Ein Leben in Gemeinschaft wäre dabei eine Form der Rückbesinnung auf frühere Lebensformen, in denen mehrere Generationen unter einem Dach lebten. Gegenseitige Unterstützung war nötig und durch die gegebene Nähe auch erst effizient möglich. In Zeiten, in denen immer mehr Menschen alleine leben, man sich später bindet und die Gesellschaft immer älter wird, spendet Gemeinschaft nicht nur Trost, sondern kann ganz praktisch den Alltag erleichtern und das Leben lebenswerter machen.

Was bedeutet das für Ihre Arbeit als Architekt?

Wir Architekten und Städteplaner haben da eine maßgebliche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und vor allem der Umwelt, in der wir für die Zukunft bauen. Wenn Menschen gemeinsam neue, individuelle Projekte planen und realisieren wollen, wird die Arbeit für den Architekten umfangreicher, aber auch zufriedenstellender. Ich empfinde es als Bereicherung, gemeinsam mit den Bauherren gute Werte zu erkennen und baulich umzusetzen. Ich meine damit nicht die materiellen gebauten Werte, sondern die Werte, welche durch die Art der Bebauung für das Zusammenleben der Bewohner entstehen. Das sind in erster Linie gemeinsam nutzbare Räume oder Orte der Begegnung, die - nah vor der eigenen Wohnungstüre - im besten Fall öffentlich zugänglich, aber im gleichen Gebäude liegen sollten. Es gibt schon einige alternative Wohnprojekte hier in der Gegend. Meine Kollegen und ich bekommen immer wieder Anfragen, die in Richtung gemeinschaftliches Wohnen gehen.

Sie dürfen die Zukunft des Wohnens entwerfen: Wie sieht Ihre Utopie aus?

Ich wünsche mir vor allem Mut. Mut von Bauherren, mal anders zu denken als in den letzten Jahrzehnten. Aber auch Mut von Kommunen, innovative Wohnprojekte zu fördern und die Bürgerschaft dabei aktiv mitzunehmen. Zum Beispiel bei der Nachverdichtung im innerörtlichen Gefüge. Oder bei der Umnutzung leerstehender Gebäude. Ich wünsche mir auch visionären Mut bei der Planung von neuen Baugebieten. Mut für Dichte, für durchmischte Quartiere. Denn Dichte schafft Nähe, Nähe erzeugt Kontakt, fordert somit die soziale Komponente der Bewohner und Benutzer. Dichte Quartiere sparen durch kurze Wege auch wertvolle Zeit und Energie. Wenn man sich vor Augen führt, dass die Wohnraumkrise im Prinzip eher eine Bodenkrise ist, wird vieles klarer. Die Tiefzinspolitik bringt die einzigartige Situation mit sich, dass momentan viel gebaut werden kann. Das muss man gut machen.

Was macht „gutes Bauen“ aus?

Ich frage mich oft, wer bezahlt denn am Ende das Gebäude? Ist es der Investor oder doch der Mieter oder Käufer? Deswegen ist es für mich selbstverständlich, dass den Menschen die Chance gegeben wird, ihr Wohnumfeld über längere Zeit mitzugestalten und nicht alles von vornhinein fertig geplant und zugepflastert ist. Wie wäre es, zum Beispiel Neubaugebiete einfach mal autoarm zu gestalten und statt der vorgeschriebenen Stellplätze zwischen den Häusern aktive Begegnungsräume für Menschen zu schaffen? Das können Freiräume, aber auch geschlossene frei zugängliche Begegnungs- oder Werkstätten sein. Auch Ateliers oder eben auch ein kleiner Garten finden Nutzer. Die Digitalisierung und die sich wandelnden Arbeitsstrukturen helfen dabei übrigens sehr, besser gesagt, setzen diese Art von engem Lebensraum sogar voraus. Stichwort Arbeit 4.0, also der Arbeit im digitalen Zeitalter, die zum Beispiel auch im Home-Office oder einem Co-Working-Space stattfinden kann. Da hinkt der Städtebau momentan noch hinterher.

Das ist eine schöne Vision. Ist sie auch realistisch? Und welche Voraussetzungen wären dafür nötig?

Veränderungen finden nur effektiv statt, wenn die Gesellschaft offen dafür ist. Offen, anders zu denken, weil es sich lohnt. Wir benötigen in der Region Quartiere, auf die die Bewohner stolz sein können. Quartiere, die für die Zukunft unser „Bild der Region“ prägen, unserem Anspruch ans Leben gerecht werden. Wie wäre es da bei großen Häusern mit einem Kinosaal im Keller oder einem Schwimmbad auf dem Dach? Gemeinschaftlich lassen sich solche Projekte finanzieren, davon bin ich überzeugt. Im Zuge meiner Teilhabe bei den Vorbereitungen zur Internationalen Bauausstellung 2027 kann ich diese Bereitwilligkeit auch schon erkennen. Die Frage ist nur: Wie macht man neue gute Wohnkonzepte der Allgemeinheit schmackhaft? Das gebaute Beispiel ist meines Erachtens die effektivste Form. Dies findet dann auch schließlich mit der IBA’27 statt. Sei es bei urbanen IBA-Netz-Projekten im Kessel von Stuttgart, aber auch in der Region, wie im „Quartier Backnang West“ oder dem „Zukunftsprojekt Hangweide“ in Kernen, um nur einige zu nennen. Darauf bin ich sehr gespannt.

Wie wir leben: Fakten und Zahlen des Statistischen Landesamts:

Wie wir wohnen, beschäftigt auch das Statistische Landesamt regelmäßig. Die Experten werten Daten zur Bevölkerung, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, sowie Informationen zur Verteilung der Bevölkerung nach Geschlecht und Altersstruktur auf die Haushalte aus. Das aktuellste Ergebnis auf Basis von Daten aus dem Jahr 2017 wurde im Statistischen Monatsheft 8/2019 veröffentlicht: „Nach der aktualisierten Vorausrechnung dürfte die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württemberg noch bis Mitte der 2040er Jahre zunehmen und gegenüber dem heutigen Stand um nochmals rund 300 000 (knapp 6 Prozent) auf über 5,55 Millionen ansteigen. Dabei dürfte die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte besonders deutlich wachsen.“

Es gibt immer mehr Haushalte: Seit 2005 hat sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württemberg um gut 8 Prozent erhöht, von 4,9 auf annähernd 5,3 Millionen. Die Einwohnerzahl ist in dieser Zeit nur um knapp 3 Prozent gestiegen.

Kleine Haushalte nehmen zu: Seit 2005 ist die Zahl der Einpersonenhaushalte um gut 18 Prozent, die Zahl der Zweipersonenhaushalte um knapp 10 Prozent gestiegen

Große Haushalte nehmen ab: Dreipersonenhaushalte sind relativ konstant geblieben (minus 1 Prozent), Vierpersonenhaushalte haben um 7 Prozent abgenommen, noch größere Haushalte um ein Zehntel.

Immer weniger Personen leben in den Haushalten: Durchschnittlich hat sich damit die Personenanzahl je Haushalt von gut 2,2 auf 2,1 Personen reduziert.

Die Zahl der Wohngemeinschaften nimmt zu: Untermietverhältnisse, Wohngemeinschaften oder Pflegekräfte im Haushalt zählen als weitere Haushalte in der Wohnung. 4 Prozent der Haushalte wohnten 2017 mit weiteren Haushalten in einer Wohnung, 2,4 davon mit zwei und mehr Haushalten. Das zeigt, dass mehr Menschen in Wohngemeinschaften leben. Zum Vergleich: 2005 lebten nur 0,7 Prozent der Haushalte mit mehr als einem weiteren Haushalt in einer Wohnung.