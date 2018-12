Rems-Murr-Kreis Warnung vor Glätte und Frost

Mit Glätte durch geringfügigen Schneefall, so heißt in der Mitteilung des DWD, sei oberhalb von 400 Metern zu rechnen. -Allerdings gilt die Warnung nur bis Donnerstag, 19 Uhr. Da jedoch ebenfalls vor Frost gewarnt wird - und das bis mindestens Samstag vormittags - sollten Sie lieber in jedem Fall vorsichtig fahren.