Rems-Murr-Kreis.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagnachmittag (10.03.) für den Rems-Murr-Kreis eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Die Warnung gilt von 22 Uhr am Dienstagabend bis voraussichtlich 10 Uhr am Mittwochmorgen (11.03.).

In seiner Mitteilung weist der DWD zudem auf mögliche Gefahren hin. So könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. "Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände."