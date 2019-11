Rems-Murr-Kreis Warum 16 Betriebe am Hygienepranger stehen

Schlimmer geht immer

Es handelt sich um „Momentaufnahmen“, betont Martina Keck und nennt diese Zahl: Knapp 1,5 Prozent der Betriebe, die zwischen Ende Dezember 2018 und Ende Juli 2019 im Rems-Murr-Kreis kontrolliert worden sind – es waren deutlich mehr als 2000 –, tauchten danach in der öffentlichen Liste auf.

Trotz des geringen Anteils fürchtet Daniel Ohl vom Dehoga, die „Schadenswirkung“ strahle auf die ganze Branche aus. Wer die Beanstandungen im Detail liest, könnte den Eindruck gewinnen: Am besten gehst du nie wieder essen. Wenn dann noch einzelne Medien einzelne Betriebe der „Sensationslust“ preisgeben, dann gute Nacht.

So kann man es sehen. Aus Verbrauchersicht sieht die Sache anders aus: Kein Mensch möchte gern in einem Restaurant essen, in dessen Küche verschimmelte Himbeeren und stinkige Wurst lagern.

Ein Blick in die Hygienepranger anderer Landkreise zeigt: Schlimmer geht immer. Auf der Internetseite verbraucherinfo.ua-bw.de sind die Kontrollergebnisse aus ganz Baden-Württemberg zu finden. Ein Klick auf „Stuttgart“ fördert Hinweise auf lebendige Schaben und Rattengift neben Brotlaiben in einer Bäckerei zutage. In Ludwigsburg finden sich aktuell nur zwei Eintragungen, die es allerdings in sich haben. Sechs Veröffentlichungen weist Esslingen auf. In der Liste der Verstöße ist beispielsweise für den Verzehr nicht geeignetes Frittierfett oder in Müllsäcken gelagertes Essen genannt.