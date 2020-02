Rems-Murr-Kreis Warum Christine Besa nicht zur Landtagswahl antritt

Und doch winkt sie ab. Warum?

Weiblich ja, jung nein

Viele Gremien, antwortet Christine Besa, viele Zirkel, in denen wichtige gesellschaftliche Entscheidungen fallen, sind tendenziell alt und männlich. Die Grünen stünden für eine andere Linie: Sie werben dafür, dass Politik jünger und weiblicher werden sollte – und es genüge nicht, findet Besa, solche Ansprüche nur „rauszuhauen“; es gelte, sie „auch zu leben“.

Sicher, auf einen Mann würde eine Frau folgen, wenn Besa in Halders Fußstapfen träte. Aber, sagt sie, der Landtag „muss einfach verjüngt werden. Junge Frauen zwischen 30 und 40“ sollten mitreden.

Die „Fridays for Future“-Bewegung hat den Grünen enormen Rückenwind beschert. Aber diese Brise von hinten ist nicht nur hilfreich, sondern weht den Grünen auch eine Verpflichtung zu. Es genüge nicht, die Unterstützung der jungen Klimaschützer zu genießen, argumentiert Besa – man müsse den Hoffnungen, die diese neue ökologisch motivierte Generation in die Grünen setzt, auch gerecht werden. „Ihr müsst was tun“: Das sei die Botschaft von Fridays for Future an die Alten; auch an die Grünen. „Die jungen Leute müssen den Planeten noch ein bisschen länger belegen als ich“ – sie haben, findet Besa, das Recht, ihre eigene Zukunft mitzugestalten.

Kampfkandidatur zwischen Sperling und Mohr?

Was Besa nicht explizit sagt: Für den Wahlkreis Waiblingen gibt es offenbar eine potenzielle Bewerberin, die genau diesem Anforderungsprofil entspricht. Swantje Sperling ist eine aus der nächsten Generation – und bringt gleichwohl bereits einen ganzen Sack voll politischer Erfahrung mit; ist Gemeinderätin in Remseck, Kreisrätin im Landkreis Ludwigsburg und dort auch Sprecherin des Kreisvorstands.

Nach allem, was man hört, könnte es auf eine Kampfkandidatur hinauslaufen zwischen Sperling und dem Winnender Christoph Mohr, Jahrgang 1967, dem Vorsitzenden der ALI (Alternative Liste) im Winnender Stadtrat.

Wie auch immer – Christine Besa jedenfalls nennt noch einen Grund, weshalb sie selber auf die Kandidatur verzichtet: Nach der Kreistagswahl 2019 kürte die 16-köpfige Grünen-Fraktion sie zur Vorsitzenden. Dieses Amt, sagt Besa, habe sie nicht übernommen, um es gleich wieder niederzulegen, weil ein Landtagswahlkampf gewaltig Zeit fräße. „Ich bin gewählt worden, grüne Politik an vorderster Front im Kreis voranzutreiben – und dafür stehe ich auch für volle fünf Jahre.“