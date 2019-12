Rems-Murr-Kreis Warum die "Soko Stuttgart" so gern im Rems-Murr-Kreis dreht

Im ländlichen Raum sei es manchmal auch einfacher, an eine Drehgenehmigung zu kommen. So auch in der Villa Franck in Murrhardt, die nach 2015 ebenfalls wiederholt zum Drehort wurde. Die Villa sei ein "richtiger Glücksgriff", nahezu perfekt, so ein Haus finde man nicht mehr, schwärmt Steinacker von dem Jugendstil-Gebäude. "In vergleichbare Gebäude im Kreis kommt man kaum rein." Und falls doch, seien die Gebäude oft innen modernisiert. Um dann einheitliche Aufnahmen zu bekommen, muss man die Innenaufnahmen an einem anderen Ort drehen, was mehr Aufwand und damit auch mehr Kosten bedeutet.

Postbote im 4,5-Millionen-Haus

Große Gebäude wie die Villa Franck eignen sich ohnehin besonders gut für Filmdrehs. In einen Raum müssen schließlich nicht nur die Schauspieler, sondern auch Technik, Kamera, Ton und Regie passen. So kann es hin und wieder vorkommen, dass die Wohnverhältnisse der Rollen in der Serie nicht ganz realistisch sind. "Da wohnt dann der Postbeamte in einem Haus, das so in Stuttgart locker 4,5 Millionen Euro kosten würde", sagt Steinacker und lacht. Einfamilienhäuser im ländlicheren Raum eignen sich besser als Mehrfamilienhäuser in der Stadt, weil man sich mit weniger Nachbarn absprechen muss. Schließlich muss beim Dreh absolute Ruhe herrschen. Niemand darf durchs Treppenhaus poltern oder mit den Türen knallen.

Filmwelt und Realität stimmen auch in der Folge am Donnerstag aus Kernen nicht ganz überein. Was in Wirklichkeit das Kommissionslager des Weinhändlers Wilhelm Kern ist, ist in der Soko-Folge der fiktive Getränke-Service "Gegen den Durst". "Da haben wir aus der Weinhandlung eine Getränkehandlung gemacht. Es hätte aber auch eine Schraubenfabrik werden können, solange es mit der Handlung funktioniert." Wie spannend diese Handlung ist, können Zuschauer am Donnerstag um 18 Uhr im ZDF verfolgen.

Die weiteren Rems-Murr-Folgen

Die Folge 267 "Geisterjagd" mit Szenen aus Strümpfelbach wird voraussichtlich am 12. März ausgestrahlt. Die Folge 261 "Heilers Tod" aus der Villa Franck in Murrhardt ist am 30. Januar zu sehen.