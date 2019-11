Rems-Murr-Kreis Warum unser Wildschwein-Fleisch auf Strahlung untersucht wird

Es sind vor allem die Wildschweine, die die Fachleute vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Fellbach auf dem Tisch haben, um – 33 Jahre nach der Katastrophe – nach atomarer Strahlung zu fahnden. Denn Wildschweine lieben Hirschtrüffel. Und dieser Pilz, der unter Bäumen wächst, reichert sich mit Cäsium-137 an, jenem radioaktiven Element, das bei der Kernspaltung entsteht und nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl über uns kam.

Vor allem auf Wildschweine hoffen die Jäger, die vor allem jetzt im Herbst mit Drück- und Treibjagden in den Wald gehen. Denn der Wildschweinbestand – seit Jahren sehr hoch – soll verringert werden. Es droht nach wie vor die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Braten auch wirklich lecker schmeckt.

Doch kann das Fleisch ganz unbesorgt gegessen werden?

Die baden-württembergische Landesregierung hat gemeinsam mit dem Landesjagdverband im Jahr 2006 ein Überwachungsprogramm für Wildschweinfleisch eingerichtet, heißt es aus dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Fellbach. So soll sichergestellt werden, dass Wild, das Cäsium-137 in seinem Fleisch angereichert hat, nicht in den Handel kommt und nicht gegessen wird. Der Richtwert liegt bei 600 Becquerel pro Kilogramm Fleisch.