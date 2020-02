Rems-Murr-Kreis Warum wir fasten

Islam: Fasten als Grundsäule der Religion

Muslime fasten hauptsächlich während des Ramadans. Das ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders. Folglich verschiebt sich der Fastenmonat im Gregorianischen Kalender jedes Jahr um etwa zehn Tage nach vorn, erklärt Nooruddin Ashraf, der für die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat Waiblingen zuständige Imam. Dieses Jahr beginnt der Ramadan am 23. April und endet am 23. Mai. „Gesunde Muslime verzichten während dieser Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und Rauchen.“ Kranke, Geschwächte, Schwangere und kleine Kinder fasten nicht.

Nach Sonnenuntergang brechen die Gläubigen das Fasten gemeinsam mit Verwandten und Freunden, das Ende der Fastenzeit wird mit dem dreitägigen Zuckerfest gefeiert. Wird ein Gläubiger während des Ramadans krank, setzt er das Fasten aus und holt die Tage zu einem anderen Zeitpunkt nach.

Das Fasten ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Islam: „Es ist eine der fünf Grundsäulen unserer Religion“, sagt der Imam. Es gehe nicht nur darum, den Körper zu reinigen, sondern auch die Seele. Deshalb sollen Gläubige während der Fastenzeit viel beten und im Koran lesen. „Man kann den Ramadan mit einem Trainingslager vergleichen, in dem sich die Gläubigen körperlich und seelisch weiterentwickeln.“ Ziel sei es, dass die Gläubigen lernten, sich nicht nur in diesem einen Monat einzuschränken, sondern auch eine Lehre für den Rest des Jahres aus dem Verzicht zögen. Viele Muslime fasten zusätzlich auch außerhalb des Ramadan.

Judentum: Fasttage statt Fastenzeit

Im Judentum gibt es keine Fastenperiode, sondern einzelne Tage, an denen Essen und Trinken verboten ist. Gefastet wird im Judentum, um begangene Sünden zu sühnen oder um trauriger Ereignisse zu gedenken. Der zugleich wichtigste Feier- und Fasttag ist Jom Kippur, der Versöhnungstag, der nach jüdischem Kalendersystem am zehnten Tag des Monats Tischri begangen wird. Im Gregorianischen Kalender fällt Jom Kippur auf unterschiedliche Daten im September oder Oktober, dieses Jahr auf den 27. und 28. September. „Juden dürfen an Jom Kippur nicht essen, nicht trinken und nicht rauchen. Auch Waschen, Salbungen mit Öl, Geschlechtsverkehr, das Tragen von Lederschuhen und Arbeit ist verboten“, sagt der Stuttgarter Rabbiner Jehuda Pushkin.

„Tischa beAv“ ist neben Jom Kippur der zweite wichtige Fasttag. „An diesem Tag ist alles verboten, was mit Freude zu tun hat“, erklärt Pushkin. Juden gedenken an diesem Tag, dem neunten Tag des Monats Aw, des jüdischen Kalenders, der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, dieses Jahr vom Abend des 29. Juli bis zum Abend des 30. Juli. Gefastet wird an Jom Kippur und „Tischa beAv“ 24 bis 25 Stunden von Sonnenuntergang bis zum Aufgang der Sterne am nächsten Tag. Es gibt einige weitere Fastentage, an denen teilweise nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichtet wird.

Buddhismus: Keine vorgeschriebene Fastenzeit

Im Buddhismus gibt es keine vorgeschriebene Fastenzeit. Dennoch sollen auch Buddhisten immer wieder fasten, um innerlich rein zu werden, Mitgefühl zu fördern und inneren Frieden und Erleuchtung zu finden. Einige buddhistische Mönche und Nonnen verzichten sogar täglich ab 12 Uhr auf Nahrung. „Viele Buddhisten fasten anlässlich Buddhas Erleuchtungstag am 14./15. April“, sagt Gen Kelsang Repa, Lehrerin am Kadampa-Meditationszentrum Stuttgart, das bis vor einiger Zeit auch Kurse in Backnang anbot und voraussichtlich im kommenden Jahr wieder Kurse im Kreis anbieten wird. Dafür biete sich zum Beispiel das tibetanische Reinigungsretreat „Nyungenä“ an. „Das dauert zwei Tage. Am ersten Tag nimmt man nur ein Mittagessen aus Gemüse und Reis zu sich. Gewürze, Fisch, Fleisch und Eier sind nicht erlaubt. Am zweiten Tag wird gar nichts gegessen und getrunken. Das Retreat kann dann enden oder nach einem Tag Pause wiederholt werden“, erklärt Gen Kelsang Repa. Zu der Reinigungspraxis gehören auch Gebete.