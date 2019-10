Rems-Murr-Kreis Was die grünen Kreuze auf den Feldern sagen wollen

Zwei Punkte hat er, die für ihn kaum auszuhalten sind. Die in seinen Augen die große Misere ausmachen. Und denen er alle Maßnahmen des Agrarpakets zuordnen kann.

Die Politik, sagt Peter Treiber, müsse auf die Wissenschaft und deren Erkenntnisse setzen. Beim Glyphosatverbot zum Beispiel. Das trifft ihn auf seinem Zuckerrübenacker. Einmal im Frühjahr, vor der Aussaat und damit weit vor der Zeit, in der Kulturpflanzen auf dem Feld stehen, gehe er mit dem Mittel über den Acker. Ein einziges Mal. Der Rübenacker, das haben ihm Biologen gesagt, sei der ideale Lebensraum für das geschützte Rebhuhn. Weil er Deckung bietet und doch schön licht ist.

Wenn er kein Glyphosat mehr nutzen darf, sagt er, dann müsse er den Boden stark bearbeiten. Er müsse tief pflügen. Das störe das Rebhuhn. Und zerstöre die Bodenstrukturen, setze CO2 frei. Wegen des Klimawandels aber dürfte er eigentlich gar nicht mehr in den Boden eingreifen. Denn im Boden sei viel CO2 gebunden. Ganz abgesehen von der Erosion. Der Naturschutz und die Landwirtschaft – das seien so viele kleinste Mosaiksteinchen. Und keiner habe bislang untersucht, was in welcher Situation wie viel nützt.

Die Pflanzenschutzmittel im Allgemeinen zum Beispiel: 75 Prozent solle er in Zukunft einsparen. An der Uni aber lernt er: Führe stets Wirkstoffwechsel durch und verwende die angegebene Menge vollständig. Nur dann können Resistenzen vermieden werden. Das ist vergleichbar mit der Einnahme von Antibiotika. Peter Treiber fragt sich nun, was er tun soll. Soll er Resistenzen riskieren? Oder kann er nur noch ein Viertel seiner Fläche behandeln?

Da ist er beim zweiten Punkt angelangt. Er nennt es „Lippenbekenntnisse“. Dass nämlich zum Beispiel jeder für „bio“ sei und gegen Spritzmittel. Aber keiner die Äpfel mit Fraßflecken wolle. Oder die Kirsche mit Wurm. Das aber werde die Wirklichkeit sein, wenn er nicht mehr spritzen dürfte. Obst, das nicht aussieht wie aus dem Bilderbuch, bleibt im Supermarkt liegen. Obst, das deutlich teurer ist als das andere, weil die Schutzmaßnahmen von Hand passieren, auch. Und wenn die Landwirte nicht mehr spritzen dürfen, gibt es womöglich mal gar kein Obst. Oder kein Getreide, keine Zuckerrüben, keine Kartoffeln.

An der Supermarktkasse interessieren die Sprüche nicht mehr

Man könnte das alles auch Doppelmoral nennen. Das sei beim Fleisch nicht anders als beim Obst, sagt Peter Treiber. Ganz viele würden ja jetzt auch sagen, dass man weniger Fleisch essen, das wenige aber teurer bezahlen solle. Doch an der Supermarktkasse und mit dem Geldbeutel in der Hand interessieren die Sprüche nicht mehr. Die Käfige der verbotenen Hühnerhaltung seien hier ab- und in Polen aufgebaut worden. Und niemand störe das, denn den Nudeln, die billig sein sollen, sieht man nicht an, welche Eier drinstecken. „Immer wenn wir die Gesetze verschärfen, reiben sich mindestens sieben andere die Hände.“ Im Ausland nämlich krähe keiner nach Tierwohl und Grenzwerten, ganz gleich ob von Nitraten, Pestiziden oder sonst was.

In der Biobranche, sagt Peter Treiber, „funktioniert das noch“. „Noch“ betont er. Die Bio-Molkereien, sagt er, nähmen schon keine neuen Bauern auf. Der Markt sei voll. Wenn’s mehr Biomilch als jetzt gebe, müsse der Preis runter. Sonst bleibe sie im Regal stehen. Dann wären die Biobauern im gleichen Teufelskreis wie die konventionellen.

Peter Treiber sagt, er stelle gern einen Acker zur Verfügung, auf dem die Kritiker der Landwirte zum Beispiel den Kartoffelkäfer von Hand ablesen oder das Unkraut mit der Hacke rausjäten dürften. Es müsse aber auch wirklich gemacht werden.

Die Politik könne gerne fordern, dass die Landwirte noch mehr tun. Dann aber müsse es auch mehr Geld geben. Wem Naturschutz wichtig sei, der müsse auch den Preis dafür zahlen. „Wir sind bereit.“