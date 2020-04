Rems-Murr-Kreis Was es mit diesem Himmelsspektakel auf sich hat

Die Dimensionen des Starlink-Projektes sind ungeheuerlich. Derzeit sind – je nach Schätzung – zwischen 1000 und 2000 aktive Satelliten im Weltall unterwegs. Experten rechnen mit insgesamt rund 20 000 Objekten im All. Bis 2023 wird SpaceX, das private US-amerikanische Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen von Elon Musk (Paypal, Tesal, SpaceX), allein mehr als 12 000 Satelliten in den Orbit bringen – und im Endausbau sollen es 30 000 sein. Zuletzt hob im März eine Falcon 9-Rakete mit 60 weiteren Satelliten ab.

Wohlgemerkt: Dabei handelt es sich nur um die Starlink-Satelliten. Aber die Konkurrenz schläft nicht und plant wie Amazon ebenfalls weltumspannende Kommunikationsnetze mit Satelliten. So betrachtet, wird das derzeitige Himmelsspektakel eines Tages milde belächelt werden.

Diese Kommunikationssatelliten stören nicht nur passionierte Sterngucker, die schon heute über die Lichtverschmutzung klagen. Die Welt ist hell erleuchtet – Nacht für Nacht. Und das Lichtermeer lässt die Sterne verblassen, die derzeit dank des stabilen Hochdruckgebietes und der geringen Luftverschmutzung eigentlich besonders gut zu sehen sind. Am Abendhimmel glänzt bis Mai die Venus, die selbst die Starlink-Satelliten überstrahlt.

Der Astronomen Hans-Ulrich Keller sorgt sich nicht nur um diese Lichtverschmutzung und die Gefahr, die Musks Satellitenschwarm für andere Himmelskörper bedeutet. Schwerwiegend ist für ihn die Gefahr für unsere alle Lebensbereiche umfassende Informationstechnologie, die nicht zuletzt an Kommunikationssatelliten hängt. Ein großer Sonnensturm könnte die Satelliten zerstören. Und ein solcher Sturm, bei dem die Sonnen hochenergetische Teilchen ins Weltall schleudert, ist überfällig. Alle 100 Jahre wird die Welt von einem großen Sturm getroffen, der für uns Menschen zwar ungefährlich ist - aber für jede Elektronik zerstörerisch. Beim letzten Sturm 1859 sprühten die Telegrafennetze Funken.

Am Dienstagabend um 22 Uhr ist Starlink am Westhimmel zu sehen

Die 300 Starlink-Satelliten sind die ersten Funken am Himmel und stimmen auf das Satellitengewitter ein, das uns erwartet. Sie sind seit letzter Woche bis nächsten Freitag gut zu beobachten. Am Dienstagabend werden sie um 22 Uhr für sechs Minuten am von Westen in Richtung Nordosten ihre Bahn ziehen. Am Mittwochfrüh tauchen die Satelliten um 5.04 Uhr über dem Horizont im Westen auf.

Das Ziel des Starlink-Projektes ist ein weltumspannendes Kommunikationsnetz: „Mit einer Leistung, die die des herkömmlichen Satelliten-Internets bei weitem übertrifft, und einem globalen Netzwerk, das nicht an Einschränkungen der Bodeninfrastruktur gebunden ist, wird Starlink Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internet an Orten bereitstellen, an denen der Zugang unzuverlässig, teuer oder völlig nicht verfügbar war“, heißt es auf der Internetseite von Starlink. Bis 2021 soll nahezu eine globale Abdeckung der bevölkerungsreichen Welt erreicht sein. Die verhältnismäßig kleinen Satelliten sind erstmal mit Kryptonantrieb ausgestattet, wiegen rund 260 Kilogramm und fliegen in rund 550 Kilometer Höhe. Nach Ende ihrer Lebenszeit sollen sie in der Atmosphäre verglühen und auf diese Weise nicht zu gefährlichem Weltraumschrott werden. Kritiker hegen große Zweifel, ob sich SpaceX an dieses Versprechen halten kann.

Die us-amerikanische Federal Communications Commission (FCC) hat SpaceX jedenfalls schon erlaubt, in den nächsten Jahren rund 12 000 Satelliten ins Weltall zu bringen. Geplant sind ein, zwei Starts pro Monat mit jeweils 60 Trabanten.

Info

Wo und wann die Starlink-Satelliten zu sehen sind, lässt sich im Internet nachschauen. Die Internetadresse lautet https://findstarlink.com/. Gut sichtbar sind sie in dieser Woche noch zu folgenden Terminen: Montag, 20. April um 21.24 Uhr (von Südwest nach Nordost), Dienstag, 21. April, 22 Uhr (von West nach Nordost), Mittwoch, 22. April, 5.04 Uhr (West-Nordost), Donnerstag, 23. April, 4.06 Uhr (Nordwest-Nordost) sowie letztmals am Freitag, 24. April, 5.01 Uhr (Südwest-Ost).