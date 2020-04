Rems-Murr-Kreis Was gilt für Angehörige von Corona-Patienten?

Weitere Informationen enthält die Allgemeinverfügung Corona, die auf der Homepage des Landratsamtes eingesehen werden kann. Soweit es weitere Fragen gibt, kann auf den Hausarzt oder die Bürgerhotline des Landratsamtes unter 0 71 51/5 01-30 00 zugegangen werden.

Anmerkung des Autors: Wie schnell in der Praxis die Angehörigen im Rems-Murr-Kreis informiert werden, kann ich mangels eigener Erfahrung nicht beurteilen. Hoffentlich schneller als in Stuttgart. In der Landeshauptstadt funktioniert der Informationsfluss jedenfalls nicht. Das Gesundheitsamt hat mit der Patientin erst zehn Tage (!) nach ihrem positiven Testergebnis einen telefonischen Kontakt aufgenommen. Die Anweisung der Quarantäne erfolgte schriftlich nach zwölf Tagen (!) – also wenige Tage vor Ablauf der 14-tägigen Quarantäne.

Als Angehöriger hätte ich vom Gesundheitsamt noch gar nichts gehört, hätte ich mich nicht selbst als Kontaktperson gemeldet. Und auch dann bekam ich lediglich eine „automatische Antwort“. Als völlig unmöglich stellte sich heraus, telefonisch weitergehende qualifizierte Antworten zu erhalten – vor allem den eigenen, speziellen Fall betreffend. Denn ich war vermutlich vor meiner Frau infiziert. Die Krankheit nahm aber einen milden Verlauf – ich fühlte mich bereits wieder fit, als meine Frau krank wurde. Wie ich von Hotline zu Hotline weiterverwiesen wurde und wie ich bei der letzten den Tipp erhielt, mich bei der ersten zu melden, trug kafkaeske Züge ...

Ist der Rems-Murr-Kreis besser organisiert als Stuttgart?

Ja, erklärt das Landratsamt. Die Kontaktaufnahme zu Covid-19-Patienten erfolgt über zwei getrennte Meldewege, damit das Testergebnis der betroffenen Person schnellstmöglich übermittelt wird. Das Testlabor übersendet positive Befunde sowohl dem Hausarzt, der den Abstrich gemacht hat, als auch dem Testzentrum Corona in Schorndorf. Diese teilen das Ergebnis dem Betroffenen schnellstmöglich mit.

Zudem wird bei positivem Befund das Gesundheitsamt informiert. Um auch über diesen zweiten Meldeweg die Information schnellstmöglich zu übermitteln, hat das Gesundheitsamt die Ortspolizeibehörden im Wege der Amtshilfe gebeten, positiv getestete Personen zusätzlich zu informieren und mit ersten Informationen zu versorgen.

Durch diese zwei getrennten Meldewege wird die infizierte Person in aller Regel zweimal über den Befund informiert. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in allen Fällen das Befundergebnis auf jeden Fall die betroffene Person erreicht.

Was haben enge Kontaktpersonen zu beachten? Welche Empfehlungen werden diesen offiziell gegeben?

Die Allgemeinverfügung führt für Haushaltsangehörige aus: „Infizierte und enge Kontaktpersonen haben im Haushalt nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsmitgliedern einzuhalten. Zeitliche Trennung kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Räumliche Trennung kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass die Infizierten sich in einem anderen Raum aufhalten.“

Wohl dem, der in so großzügigen Wohnverhältnissen lebt. Und wohl dem, der mit seinem erkrankten und vielleicht pflegebedürftigen Partner so auf Abstand gehen kann und sich Kontaktsperre verordnet. Ich gehöre nicht dazu.

Was tun, wenn man diesen eher wirklichkeitsfremden Empfehlungen nicht entsprechen kann?

Die Allgemeinverfügung regelt, dass nach Möglichkeit eine räumliche Trennung einzuhalten ist. Dies bedeutet, dass das Badezimmer und die Küche nicht zeitgleich genutzt werden sollen. Der Infizierte sollte sich nach Möglichkeit immer in einem anderen Raum aufhalten. Kinder verfügen in der Regel über ein eigenes Bett. In Zweipersonenhaushalten könnte zum Beispiel einer das Sofa nutzen oder etwaige für Besuch vorgehaltene Schlafmöglichkeiten wie Klappmatratzen/aufblasbare Gästebetten.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt zu Reinigung und Desinfektion im Haushalt:

„Reinigen Sie häufig berührte Oberflächen (Nachttische, Bettrahmen, Smartphones, Tablets) mindestens einmal täglich.“

„Reinigen Sie Bad- und Toilettenoberflächen mehrmals täglich.“

„Benutzen Sie ein Flächendesinfektionsmittel zur Reinigung. Achten Sie auf folgende Bezeichnungen: - „begrenzt viruzid“ oder „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“.

Außer dem Home-Office, dem Haushalt und der Pflege erwartet den Angehörigen also der Fulltime-Job eines professionellen Desinfizierers ... Mir fehlen in der RKI-Empfehlung freilich die Hinweise, wie häufig Bettwäsche gewechselt werden soll, ob die Teppiche gereinigt werden müssen und ob sich das Virus womöglich an den dreckigen Fensterscheiben festsetzen kann ... Ironie beiseite: Wer hat die Gene eines solchen Putzteufels?

Bedeutet dies alles, dass ein Angehöriger automatisch in Co-Quarantäne gehen muss?

Enge Kontaktpersonen sind, ohne dass eine weitere Anweisung erforderlich wäre, zunächst unter 14-tägige häusliche Quarantäne gestellt, schreibt das Landratsamt. Die entsprechende Regelung ist in der Allgemeinverfügung Corona festgeschrieben, die auf der Homepage des Landratsamtes einsehbar ist. Über ihren Status als enge Kontaktperson wird eine Person von ihrer Wohnortgemeinde benachrichtigt.

Und wenn nicht? Dann wird – völlig zu Recht – an die Eigenverantwortung appelliert.

Stellt das Gesundheitsamt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Angehörigen aus oder muss das der Hausarzt machen?

Das Gesundheitsamt stellt keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen aus. Infizierte und enge Kontaktpersonen mit Symptomen wenden sich hierfür telefonisch an den Hausarzt. Dieser kann bis zu 14 Tage am Telefon krankschreiben – auch wenn die Versichertenkarte in dem Quartal noch nicht vorgelegt wurde oder man bisher in dieser Praxis noch nicht Patient war.

Für enge Kontaktpersonen ohne Symptome von Covid-19 oder anderweitige Erkrankung wird – mangels Arbeitsunfähigkeit – vom Hausarzt keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt. Für sie liegen – soweit sie wegen der Art ihrer Tätigkeit oder fehlender technischer Ausstattung nicht von zu Hause arbeiten können (Home-Office) – gegebenenfalls die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Verdienstausfall nach § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vor. Der Antrag kann vom Arbeitgeber – oder bei einem Selbstständigen von diesem selbst – gestellt werden. Daher können diese und nicht die Arbeitnehmer selbst eine Bescheinigung über die häusliche Quarantäne beim Gesundheitsamt beantragen. Das Formular wird in Kürze auf der Website des Rems-Murr-Kreises bereitgestellt.

Auf dem Papier ist die Regelung klar: Der Staat zahlt den Verdienstausfall. Ich bin gespannt, wie so manche Arbeitgeber reagieren, wenn sich ein dringend benötigter Mitarbeiter als enger Angehöriger selbst in Quarantäne begibt, weil sein Partner positiv getestet und womöglich erkrankt ist.

Wie geht’s für Angehörige weiter, wenn die Quarantäne der positiv getesteten Person beendet ist?

Es folgt eine 14-tägige Quarantäne für den oder die Angehörige, sofern diese die strengen Auflagen des RKI nicht befolgen konnten oder wollten. Denn, so die Logik, der Angehörige könnte sich ja schließlich noch in der letzten infektiösen Sekunde mit Corona angesteckt haben, nun das Virus in sich tragen und weitere Personen infizieren.

Lästig ist diese Extra-Quarantäne natürlich für jemanden, der sein Corona vermutlich längst überstanden und auskuriert hat. Also jemanden wie mich, der schon vor seiner Partnerin die typischen Corona-Symptome wie Fieber und Gliederschmerzen aufwies und sich deshalb auf Covid-19 testen lassen wollte. Trotz der ärztlichen Diagnose „Begründeter Verdachtsfall Covid-19 (RKI Kategorie 1 und 2)“ wurde ich mangels einer schweren Symptomatik (und der nicht ausreichenden Testkapazitäten) nicht getestet. Das hatte zunächst 14 Tage eigene Quarantäne mit Krankschreibung zur Folge; plus – überschneidend – eine Quarantäne als „Kontaktperson der Kategorie 1“; und nun quasi als Zugabe auch noch die 14-tägige Quarantäne, nachdem die Partnerin ihr Corona überstanden hat. Summa summarum knapp fünf Wochen ...

Besteht die Aussicht, dass im Kreis mehr Tests gemacht werden, so dass auch Angehörige von Patienten wissen, ob sie infiziert sind oder waren?

Menschen, die mit einer auf das Covid-19-Virus getesteten Person im gleichen Haushalt leben, dürfen nach Entscheidung des Gesundheitsamtes auf das Covid-19-Virus getestet werden, weil für diesen Personenkreis eine besonders hohe Infektionsgefahr besteht. Für alle weiteren engen Kontaktpersonen gilt weiterhin, dass diese nur dann getestet werden sollen, wenn Krankheitssymptome wie Halsschmerzen, Husten, Heiserkeit, Schnupfen, Erbrechen, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeines Unwohlsein oder Fieber auftreten.

Das Robert-Koch-Institut führt dazu aus: „Eine Labordiagnostik sollte nur bei Krankheitszeichen zur Klärung der Ursache durchgeführt werden. Wenn man gesund ist, sich aber noch in der Inkubationszeit befindet (diese kann bis zu 14 Tage betragen), sagt ein negativer Test auf Covid-19 nichts darüber aus, ob man doch noch krank werden kann. Zudem werden die Laborkapazitäten unnötig belastet.“

Pech für mich: In Stuttgart sind Tests für Angehörige jedenfalls nach Auskunft des Gesundheitsamtes nicht vorgesehen. Nur Angehörige, die in der Pflege oder in medizinischen Berufen tätig sind, werden getestet, bevor sie an ihre Arbeitsplätze zurückkehren dürfen. Ich werde also nie erfahren, ob ich Corona hatte oder nicht und ob ich ebenfalls immun bin.