Rems-Murr-Kreis Was passiert bei einem Coronavirus-Verdacht?

Das Rems-Murr-Klinikum ist vorbereitet aufs Coronavirus. Weil es nämlich alljährlich die Grippe-Patienten versorgt. Der Patient bekommt – nicht des Luxus’, sondern der Sicherheit wegen – ein Einzel-, nämlich ein Isolierzimmer. An diesem Zimmer hängt ein Schild, das eindeutig signalisiert: Hier darf niemand einfach rein und raus. Nicht mal die Atemluft übrigens – die Isolierräume sind von der Lüftungsanlage abgetrennt. Und auch die Essens-Tabletts werden eingetütet.

Wer reinmuss, macht sich erst bei den Pflegekräften schlau, wie er reindarf. Denn das Isolierzimmer hat einen geschlossenen Vorraum. In diesem Vorraum gibt’s – immer frisch – Schutzkleidung inklusive Handschuhe und Atemmaske. Die Reihenfolge beim Anziehen spielt hier noch keine Rolle, abgesehen von den Handschuhen, die am Schluss kommen, weil die Bündchen über die Ärmel müssen.

Was bringt der Mundschutz wirklich?

Wer allerdings aus dem Krankenzimmer raus will, der muss den genauen Auszieh-Ablauf einhalten. Denn kein Virus soll nach draußen getragen werden. Deshalb gilt: Ausziehen im Krankenzimmer. Und dort auch alles in die Wäsche- und Abfalleimer. Als erstens sind die Handschuhe dran, denn die sind am stärksten infiziert. Dann die Hände desinfizieren. Dann kommt der Mundschutz runter und anschließend die Schutzkleidung. Bevor es dann durch die Türe wieder in den Vorraum geht, müssen nochmals die Hände desinfiziert werden.

Der Mundschutz, der ja auf jedem Bild, sei’s in der Zeitung, sei’s im Fernsehen, eine unübersehbare Rolle spielt, wenn’s um Corona geht – bringt der denn überhaupt was? Die klare Antwort vom Chefarzt: Jein. Wer selbst hustet und schnupft, verhindert natürlich, dass die Viren in der mit jedem Nieser verteilten Körperflüssigkeit frei durch die Luft fliegen. Und Corona – wie die Grippe – ist eine Tröpfcheninfektion. Allerdings wirkt der Mundschutz nur, solange er nicht durchfeuchtet ist. Also ungefähr zwei Stunden. Und da ist es ganz gleich, ob’s nur das meist getragene Läppchen oder sogar die etwas bessere Version ist, die enger am Kopf sitzt und womöglich sogar ein Ventil hat. Das Ventil hat sowieso einen Pferdefuß: Es filtert zwar die eingeatmete Luft. Aber nicht die ausgeatmete. Hat also der Maskenträger selbst eine Infektion, schützt er die anderen überhaupt nicht.

Pflegepersonal trägt den Mund- und Nasenschutz weniger wegen der durch die Luft fliegenden Viren, sondern um den Griff der eigenen kontaminierten Hand an den eigenen Mund zu unterbinden.

Wie lange dauert die Isolation?

Und wie lang müssen alle Beteiligten diesen Aufwand durchstehen? Tja. „Die Medizin“, sagt Dr. Torsten Ade, „ist nicht immer eine ganz exakte Wissenschaft.“ Das heißt: Man weiß nicht so genau und orientiert sich an anderen Erkrankungen, bei denen es bewährte Erfahrungswerte gibt. Selbst Laborbefunde geben keine ganz perfekte Sicherheit: Wenn der Patient nicht mehr ansteckend ist, finden sich trotzdem noch Bruchteile des Virus-Genmaterials in den Proben.

Bei der Influenza, sagt Torsten Ade, sind die Patienten spätestens sieben Tage nach Symptombeginn nicht mehr ansteckend. Bei der Tuberkulose, einer bakteriellen Infektion, spricht man von 14 Tagen nach Therapiebeginn. Der Norovirus kann drei Tage, nachdem der Patient das letzte Mal gelitten hat, nicht mehr weiter wüten. Wie lang ein Corona-Kranker tatsächlich ganz allein im Rems-Murr-Klinikum liegen müsste, entscheide, sagt Ade, letztlich das Gesundheitsamt. Doch neben dem Isolierzimmer gibt’s ja auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel ein paar Tage daheim.

Schnelle Hilfe

Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt. In der Grippesaison – und der Corona-Angst-Zeit – ist es sinnvoll, zuerst beim Hausarzt anzurufen und nicht im Wartezimmer rumzusitzen und Viren zu verteilen.

Wenn der Hausarzt keine Sprechzeit hat, gibt es in den Räumen der Notaufnahme des Rems-Murr-Klinikums die Notfallpraxis, die abends und an den Wochenenden für Erkrankte da ist. Auch hier ist bei Infektionsfällen ein Anruf vor dem Besuch sinnvoll: 0 71 95/9 79 79 00.

Es gibt auch die Möglichkeit, sich eine kostenfreie erste Telefondiagnose von einem Arzt über Docdirekt, die Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung Baden Württemberg, zu holen. 07 11/96 58 97 00.

Oder Sie fragen beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an, der unter der bundesweit gültigen Rufnummer 116 117 erreichbar ist.