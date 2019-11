Rems-Murr-Kreis Was sind das für seltsame Pyramiden an B 14 und B 29?

Waiblingen.

Höchst eigenartig: Kürzlich war auf Wiesenzwickeln an Bundesstraßen-Auffahrten ein Bagger zugange. Der häufte Lehm zu aztekisch anmutenden Stufenpyramiden. Präzise eckig, mit Absätzen, ohne Spitze und gut festgeklopft. Als gelte es, einen Modellierwettbewerb zu gewinnen. Dann war der Bagger wieder weg – und da stehen sie jetzt, die Bauwerke, erdnackt und befremdlich. An den B 14-Auffahrten bei Schwaikheim, bei Waiblingen Nord/Korb, an der Auffahrt Winnenden-West, außerdem an der B 29 bei Beutelsbach. Was soll das sein?