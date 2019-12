Rems-Murr-Kreis Weihnachten im Gefängnis

Seit 17. Juni sitzt ein 27-jähriger Mann aus dem Rems-Murr-Kreis in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe Falschgeld in Umlauf gebracht und in hunderten Fällen Leute übers Ohr gehauen. Sein Prozess am Stuttgarter Landgericht begann am 13. Dezember. Seine Eltern hörten zu, als die Staatsanwältin fast zwei Stunden lang die mutmaßlichen Einzeltaten referierte. Seine frühere Lebensgefährtin, die Mutter seines Kindes, hörte sich das auch alles an. Diese Familie hat sich entschieden, so hieß es, trotz allem zu ihm zu halten. Die Eltern haben schon einen Teil des Schadens bezahlt, den ihr Sohn angerichtet hat.

Manche Angehörige opfern sich auch zu sehr auf

Manche Angehörige verlieren sich auch selbst, opfern sich zu sehr auf, weiß Sonja Godde-Ost. Was das wohl auslösen mag bei Eltern, bei Partnern, wenn sie erkennen müssen: Er hat das wirklich gemacht. Nicht zu fassen. Die Angehörigen der Opfer und die Opfer selbst quälen sich unterdessen mit ganz anderen Fragen, vielleicht lebenslang. Wie banal muss ihnen die Frage erscheinen, ob man nun ein Paket mit Unterwäsche in die U-Haft schicken darf oder nicht (darf man nicht.) Sie selbst schicken in den schlimmen Fällen nie wieder Pakete an die Tochter, an die Schwester. Weil sie tot ist.

40 Jahre alt war eine Frau aus Remshalden, als ihr (Ex-)Freund sie Anfang Juli in Endersbach erwürgt hat. Das Verfahren gegen einen 31-jährigen Weinstädter ist kurz vor Weihnachten eröffnet worden. Als Nebenkläger sitzt ein Angehöriger der Frau mit im Gerichtssaal. Für ihn spielt die Frage vermutlich keine Rolle, ob der Tatverdächtige am Weihnachten Besuch bekommt im Gefängnis oder nicht. Vor Kurzem ist der mutmaßliche Täter Vater geworden.

Ohne Genehmigung gibt’s in der U-Haft keinen Besuch

Man kann nicht einfach vor den Toren eines Gefängnisses auftauchen und klingeln und fragen: Kann ich mal den XY besuchen? Da muss man sich – lange – vorher anmelden. In der Untersuchungshaft sind die Regeln viel viel strenger als später, wenn das Urteil gefallen ist und ein Gefangener in die Strafhaft wechselt. Das leuchtet ja auch ein, U-Haft heißt ja nicht umsonst U-Haft. Ohne Genehmigung eines Staatsanwalts gibt’s keinen Besuch. Schluss, aus, basta. „Ich finde U-Haft schon heftig“, sagt Sonja Godde-Ost, die in Gefängnissen dauernd ein- und ausgeht. 23 Stunden Zelle, eine Stunde Hofgang. Das läuft wirklich so. Man verbringt die Zeit allein in der Zelle oder zu zweit, kommt drauf an. Ein Fernseher ist da. Ein Stift, ein Schreibblock, ein Buch. Handy, Laptop, Internet – natürlich nicht.

Später in der Strafhaft sind Handys nach wie vor nicht vorgesehen; es gibt ein Telefon auf dem Gang. Drogen sind auch nicht vorgesehen. Was es in Gefängnissen in rauen Mengen gibt, das sind Handys und Drogen, sagt Sonja Godde-Ost.

Angehörige sind immer mitbestraft

Es stimmt, was man sich draußen erzählt und was auch öfter vor Gericht anklingt, das bestätigt die Sozialpädagogin: Sexualstraftäter stehen in der Hierarchie unter Häftlingen ganz unten. Tiefer als jemand, der Kinder missbraucht hat, kann man nicht sinken. „Bei Drogenabhängigen ist der Knast oft lebensrettend“, erzählt Sonja Godde-Ost. Manchmal hofft sie regelrecht, dass einer ihrer Klienten wieder einfährt. Weil es in der JVA, das ist die Abkürzung für „Justizvollzugsanstalt“, Essen gibt und medizinische Versorgung.

Einige dieser Klienten erhalten niemals Besuch – nicht mehr. Manchmal ruft eine Mutter an bei Sonja Godde-Ost und fragt: Wo ist er grade? Lebt er? Vielleicht schickt die Mutter ihm ein bisschen Geld, sofern sie hat. Für Tabak und Kaffee. Kleidung muss sie nicht schicken, gibt’s dort alles. Weihnachten feiern muss sie dann ohne ihn. Vielleicht hat sie sich eh schon lange dran gewöhnt, weil das seit Jahren so ist.

Die Familien und Freunde der Opfer müssen auch alleine Weihnachten überstehen. Sonja Godde-Ost wird auch an Weihnachten an den einen oder anderen Klienten denken. Aber nicht zu intensiv und nicht zu lange. Sie kann nur verlässlich und dauerhaft helfen, wenn sie selbst gesund bleibt. Deshalb auch ihr Rat an die Angehörigen Inhaftierter: „Schauen Sie nach sich.“ Vielen verlangt das sehr viel ab. Denn „Angehörige sind immer mit bestraft. Obwohl sie nichts getan haben.“