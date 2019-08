Rems-Murr-Kreis Weniger Menschen sterben bei Unfällen

Erst im Jahr 2013 hat der Deutsche Presserat seine Richtlinien geändert, um dem Opferschutz noch mehr gerecht zu werden. „Der Presserat hat immer zu besonderer Zurückhaltung bei der Opferberichterstattung geraten“, erläutert Sonja Volkmann-Schluck vom Presserat: Der Grundsatz, wonach identifizierende Berichterstattung nur im Ausnahmefall erlaubt sei, wurde vor Jahrzehnten ganz offensichtlich anders interpretiert als heute.

Die Unfallberichte von damals wirken aus heutiger Sicht, als sei ein tödlicher Unfall kein besonders bemerkenswertes Ereignis gewesen. Tatsächlich sind früher viel, viel mehr Menschen im Straßenverkehr gestorben als heute – obwohl damals längst nicht so viele Autos unterwegs waren.

Allein von Gründonnerstag bis Ostermontag 1968 starben drei Menschen bei Unfällen im Gebiet des damaligen Landespolizei-Kreiskommissariats Waiblingen. Zwei Männer überlebten am Ostermontagabend einen schweren Unfall auf der B 14 bei Waiblingen nicht. Ihr Auto war eine vier Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Am Gründonnerstag 1968 starb ein nicht ganz zwei Jahre alter Junge auf einem Feldweg in Waiblingen. Ein Laster hatte das Kind überrollt. Insgesamt 50 Unfälle sind an jenem Osterwochenende vor 51 Jahren passiert. 21 Menschen erlitten Verletzungen.

Der Sicherheitsgurt rettet Leben

Einige Wochen zuvor, am 10. März 1968, hatte sich zwischen Schmiden und Cannstatt ein Unfall ereignet, den niemand der fünf Beteiligten überlebte. Anfang April desselben Jahres starb ein 20-jähriger Waiblinger, dessen Auto beim Überholen auf der B 14 ins Schleudern geraten war. Wenige Tage später verlor ein 30-jähriger Beifahrer sein Leben, weil der Fahrer neben ihm nicht aufgepasst hatte und sein Wagen in Fellbach mit voller Wucht auf einen abgestellten Lastzug geprallt war.

So viele Todesfälle auf den Straßen in so kurzer Zeit – das gibt es heute nicht mehr. Die Gründe sind vielfältig. Eine gewichtige Rolle spielt die Gurtpflicht, die in Deutschland seit 1976 gilt. Damals gab’s einen Riesenaufschrei; Autofahrer fühlten sich in ihrer Freiheit eingeschränkt, sprachen von „Fesseln“ und schürten Ängste, der Gurt könne Leben kosten statt Leben schützen – was laut Unfallforschern nur bei extrem wenigen Ausnahmefällen stimmt. „Mit keiner anderen Einzelmaßnahme lassen sich so viele Verkehrstote vermeiden“, sagt Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, zur Wirkung von Gurten.

Heute gilt die 0,5 Promille-Grenze

Noch ein Grund für den Rückgang der Zahl der tödlichen Unfälle: In den 70er oder 80er Jahren machte man sich nicht allzu viele Gedanken, nach Alkoholkonsum noch zu fahren – auch das hat sich grundlegend geändert. In Deutschland gilt heute die 0,5-Promille-Grenze. Fahranfänger dürfen nichts trinken; für sie gilt: null Promille. Ferner hat sich die Sicherheitsausstattung in den Autos im Lauf der Jahre deutlich verbessert: Airbags, Seitenaufprallschutz, Fahrerassistenzsysteme – und, und, und.

Die Entwicklung schreitet voran. Über kurz oder lang wird es Menschen verboten sein, ein Auto zu steuern – weil die Technik es allein besser kann, wie Experten voraussagen. Auch dann werden sich vermutlich noch tödliche Unfälle ereignen – aber sehr viel weniger als heute.