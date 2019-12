Rems-Murr-Kreis Wenn "Last Christmas" krank macht

Rems-Murr-Kreis.

Last Christmas, Jingle Bells, Stille Nacht – jetzt laufen die Weihnachts-Klassiker wieder rauf und runter im Radio. Aber auch in vielen Einzelhandelsgeschäften greift man zur Weihnachtsmusik, um Kunden in vorweihnachtliche Shoppinglaune zu versetzen. Die Gewerkschaft Verdi warnte allerdings bereits im letzten Jahr vor der anhaltenden Beschallung. Nicht (nur), weil etwa Kunden auf Wham, Frank Sinatra oder Helene Fischer in Dauerschleife allergisch reagieren könnten. Sondern weil die musikalische Dauerbeschallung Angestellte gesundheitlich schaden könnte.