Rems-Murr-Kreis Wer in den Landtag will – und wer nicht

Im Wahlkreis Schorndorf tritt Claus Paal nicht mehr a n – zwei Bewerber kämpfen um seine Nachfolge: Christian Gehring aus Rommelshausen ist parteiintern als Chef des Rems-Murr-Arbeitskreises Polizei recht gut vernetzt – aber in der breiten Bevölkerung noch arg unbekannt; Markus Wasserfall aus Schorndorf ist als Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums ein Lokal-Promi – aber manche CDU-Leute sagen, sie hätten bislang gar nicht gewusst, dass der einer von ihnen ist. Ende März kommt es zum Kampfkandidatur-Showdown.

Seitenblick in den Wahlkreis Backnang: Wilfried Klenk, 60, hat am Montag bekanntgegeben, dass er nicht mehr antritt . Das Nachfolgerennen ist eröffnet. Mit Namen können wir noch nicht dienen.

SPD: Auch diesmal werden sich Leute finden, die kandidieren

Aus der SPD dringt derzeit noch kein Kandidaturgeraune nach außen. Der Kreisvorsitzende Jürgen Hestler, lachend: „Wir halten dicht, wir halten zusammen – ganz was Neues!“ Im Wahlkreis Schorndorf „gibt es noch keinen Namen“, im Wahlkreis Waiblingen hingegen „gibt es Kandidaten“. Oha, gleich mehrere? Ja, „mehr als einen“.

Grüne: Die Halder-Nachfolge ist offenbar sehr begehrt

Im Rems-Murr-Kreis galt einmal die Regel: Wer für die Grünen kandidiert, muss idealistisch sein, denn in den Landtag reicht es sowieso nicht. Doch das hat sich dramatisch verändert: So eine Bewerbung kann heute durchaus Teil der Karriereplanung sein. Deshalb ist die Vorausscheidung bei den Grünen diesmal besonders spannend.

Im Wahlkreis Schorndorf tritt Petra Häffner wieder an. 2011 hatte sie keine interne Konkurrenz – niemand außer ihr wollte sich die aussichtslos anmutende Aufgabe antun. Dann kehrte der Reaktorunfall von Fukushima das Unterste zuoberst, Häffner landete im Landtag. Bei der internen Kür für 2016 sah sie sich mit einem Gegenbewerber, dem Schorndorfer Jan Pesch, konfrontiert, gewann – und holte bei der Landtagswahl das Direktmandat vor IHK-Promi Claus Paal, CDU! Demnach müsste sie diesmal intern unantastbar sein, oder?

Moment. Es werde, so munkelt’s, womöglich erneut einen Widersacher geben. Ein Name sickert aus mehreren Quellen zu uns: Andreas Schneider, Gemeinderat in Schorndorf. Im Auftrag des grünen Kreisvorstands räumt der Winterbacher Rolf Schmidt dazu ein: Auch er habe was läuten gehört. „Es darf jeder aufstehen und sagen, ich kandidiere“ – aber es sei „überhaupt keine Frage, dass die direkt gewählte Kandidatin, die einen guten Job gemacht hat und wieder antritt, die Unterstützung des Kreisvorstands hat“. Was sagt Schneider selber? „Ich bereite keine Kandidatur vor.“ Er befindet sich gerade im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Lorch. „Das hat totale Priorität. Falls ich da gewählt werde, gibt es gar nichts anderes für mich.“

Noch delikater ist die Lage im Wahlkreis Waiblingen. Dort holte Willi Halder, der diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antritt, 2016 mit triumphalen 27,8 Prozent das Direktmandat. Manche Grünen meinen deshalb, der Wahlkreis sei eine gemähte Wiese – wer sich im Kampf um die Kandidatur intern durchsetze, stehe schon mit mindestens einem Bein im Landtag. Das ist zwar womöglich nicht so ganz richtig, denn 2016 erntete Halder, wie Rolf Schmidt vom Kreisvorstand sagt, die Früchte „seiner Arbeit über viele Jahrzehnte hinweg“ – aber Schmidt bestätigt, dass es für die Halder-Nachfolge „Begehrlichkeiten von allen möglichen Seiten“ gebe.

Das glamouröseste Gerücht: Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, habe sich interessiert gezeigt – dass das konkret werde, sei indes „eher unwahrscheinlich“, ordnet Schmidt ein. Und die Kreisrätin Christina Besa, die 2016 Halders Zweitkandidatin war? „Sie sieht sich, wenn ich das richtig verstanden habe, eher in der zweiten Reihe.“ Weitere Namen, die kursieren: Christoph Mohr, Fraktionschef im Winnender Gemeinderat; Swantje Sperling, Remseck, eine aus der neuen Generation, die auch Instagram zu bespielen weiß. Schmidt sagt dazu nicht Ja und nicht Nein, sondern nur: Es gebe diverse „Anfragen“.

AfD und Linke

Bei der AfD gebe es in den Wahlkreisen Schorndorf und Waiblingen bislang keine „offiziellen Kandidaten“, aber einige Mitglieder, die mit einer Bewerbung „liebäugeln“, sagt der Kreisvorsitzende Daniel Lindenschmid. Er selber wird im Wahlkreis Backnang um den Posten des AfD-Kandidaten kämpfen, glaubt aber: „Ich werde sicherlich Mitbewerber haben.“

Bei der Linken werde im Wahlkreis Waiblingen wohl Sören Weber vom Linksjugendverband Solid antreten, sagt Kreis-Pressesprecher Armin Fischer. In Schorndorf sind Urgestein Reinhard Neudorfer und „ein neuer Genosse“ im Gespräch. Ob einer zugunsten des anderen zurückzieht oder ob es zu einer Kampfkandidatur kommt, ist offenbar noch unklar.