Rems-Murr-Kreis Wetterdienst erwartet schweres Gewitter am Abend

"Ab dem Nachmittag ziehen von Westen und Südwesten her teils kräftige Gewitter auf. Damit einhergehend steigt das Unwetterpotenzial deutlich an", heißt es in der sogenannten "Vorabinformation" des DWD. Das könne bedeuten: Heftiger Starkregen, schwere Sturmböen, größere Hagelkörner.

"Die Gewitter schließen sich am Abend und der Nacht immer mehr zu größeren Komplexen zusammen und verlagern sich in der zweiten Nachthälfte ostwärts" heißt es weiter. Als möglichen Zeitraum nennt der DWD 17 Uhr am Freitag bis 2 Uhr am frühen Samstagmorgen.

Bereits am späten Dienstagabend hat ein größeres Unwetter in Teilen des Rems-Murr-Kreises getobt. Feuerwehr und Polizei waren in der Folge vielerorts im Einsatz gewesen.