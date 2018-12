Waiblingen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagmorgen eine Warnung vor Dauerregen für den Rems-Murr-Kreis ausgegeben. Besonders gefährdet sind laut DWD die Mittelgebirge und das Allgäu. Hier erwarten die Meteorologen größere Niederschlagsmengen um 50 l/qm, im Schwarzwald und Allgäu in exponierten Staulagen auch deutlich darüber. Gebietsweise droht auch Starkregen mit Mengen über 20 l/qm in drei bis sechs Stunden. Die Warnung gilt vorläufig bis Dienstag (9 Uhr).