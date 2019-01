Rems-Murr-Kreis Wetterdienst warnt vor Schneefall am Samstag

Waiblingen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Samstag vor Schneefall im Rems-Murr-Kreis. Die Warnung gilt bereits ab 2 Uhr in der Nacht und behält ihre Gültigkeit vorläufig bis 14 Uhr am Mittag. Vereinzelt kann es außerdem zu Glätte kommen, heißt es weiter. Autofahrer sollten also besonders vorsichtig fahren.