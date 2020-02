Rems-Murr-Kreis Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Nacht

Waiblingen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montagvormittag eine amtliche Warnung vor Sturmböen in der Nacht herausgegeben: Zwischen Montagabend (22 Uhr) und Dienstagmorgen (9 Uhr) müsse im Rems-Murr-Kreis und in der Region Stuttgart mit schweren Sturmböen (Stufe 2 von 4) gerechnet werden. Wie der DWD mitteilt, können vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Man solle sich besonders auf herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen in Acht nehmen.