Rems-Murr-Kreis Wie der Kreis Touristen anlocken will

Tourismus ist nicht zuletzt ein Wirtschaftsfaktor. Der Fremdenverkehr im Südwesten eilt von Rekord zu Rekord. Die Übernachtungszahlen im Rems-Murr-Kreis sind zwar 2015 und 2016 leicht zurückgegangen, nachdem zwei größere Hotels schlossen. Seit 2017 geht’s nun wieder aufwärts, verspricht sich Daniela Callenius von den beiden Neueröffnungen in Waiblingen und am Ebnisee einen weiteren Schub.

Callenius’ Kollegin Birgit Orner nannte zwei Schwerpunkte, um die sich die Tourismusbeauftragten im Landratsamt kümmern: Rad- und Wandertourismus. Nach dem Stromberg-Murrtal-Radweg soll auch der Remstalradweg rechtzeitig zur Remstal-Gartenschau 2019 eine ADFC-Zertifizierung erhalten. Den Radweg im Remstal fitzumachen, sei aber nicht nur ein touristische Projekt. Es gehe auch um Sicherheit, von der die Alltagsradler profitierten. Verbessert werden solle auch die Wegweisung. Birgit Orner erhofft sich vom Zertifikat höhere Aufmerksamkeit. Zur Gartenschau soll es im Remstal geführte Touren geben.

Deutschen Wandertag soll ins Remstal kommen

Wandern ist in. Und wer nicht wandert, geht zumindest ab und zu spazieren. Der Tourismusverein Remstalroute und die Stadt Fellbach überlegen derzeit, den Deutschen Wandertag 2022 als Großereignis ins Remstal zu holen. Die Qualitätsinitiative Wandern betrifft zum einen den Schwäbischen Wald, wo vier Rundwege als Premiumwander- beziehungsweise Premiumspazierwanderwege zertifiziert werden. Zum anderen sollen im Remstal drei Spazierwanderwege künftig das Siegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ erhalten, wozu nicht nur eine digitale Beschilderung gehört, sondern auch Instandsetzung, Möbilierung und Beschilderung der Wege mit Blick auf den Deutschen Wandertag.

Sämtliche Sehenswürdigkeiten werden digital erfasst

Schöne Natur hin, Schweiß auf der Stirn her. Wandern und Radfahren sind ohne digitale Hilfsmittel nichts mehr. Die Digitalisierung ergreift auch den Tourismus, wie das Projekt „Q-vadis – zielsicher unterwegs im Schwäbischen Wald und im Rems-Murr-Kreis“ zeigt, das von Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald, dem Naturpark und dem Rems-Murr-Kreis gemeinsam entwickelt wird. Ziel ist, die Region bis 2021 zur einer „Top-Data-Destination zu entwickeln“, heißt es in einer Vorlage für die Kreisräte. Sämtliche Sehenswürdigkeiten werden digital erfasst, die Daten bisheriger Portale wie der Wanderwalter übernommen. Bisher gebe es für die Richtigkeit von Daten im Internet keine Gewähr. Hier setze das Digitalisierungskonzept von „Q-vadis“ landesweit einmalig an. Der Nutzer solle künftig genaue und aktuelle Daten der Anbieter erhalten. Zielgruppe der Tourismusarbeit des Kreises sind Tagestouristen. Besonders Radfahrer und Wanderer übernehmen gern Tagestouren und Kurzreisen, für die das Remstal und der Schwäbische Wald für die Bewohner der Landeshauptstadt geradezu prädestiniert sind.

Beim Landwirtschaftlichen Hauptfest vom 29. September bis 7. Oktober auf dem Cannstatter Wasen präsentiert sich die Remstal-Gartenschau zusammen mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, der 2019 seinen 40. feiert, sowie den Heimattagen in Winnenden.