Rems-Murr-Kreis Wie die Corona-Soforthilfen für Unternehmen funktionieren

„Das Verfahren ist einmalig“, sagt Claus Paal, der auch Landtagsabgeordneter der CDU ist. „Das Sofortprogramm ist eine Glanzleistung der Parlamente. In normalen Zeiten brauchen wir ein Jahr für so ein Programm. In der Corona-Krise wurden die Hilfen innerhalb von vier Tagen beschlossen. Das ist eine unglaubliche und lobenswerte Leistung.“

„Wir wollen schnell helfen, und zwar denen, die jetzt in ihrer Existenz bedroht sind“, sagt Paal. Es gibt bis zu 9000 Euro Zuschuss für Selbstständige und Betriebe bis fünf Mitarbeiter, bis zu 15 000 Euro für Unternehmen bis zehn Personen und bis zu 30 000 Euro für Firmen bis 50 Beschäftigte. Die Anträge werden bei der IHK und der Handwerkskammer bearbeitet. Die Unterlagen werden vom Hilfesuchenden am Computer ausgefüllt, ausgedruckt, der Unternehmer muss unterschreiben, dann wird alles auf einer Webseite hochgeladen und die Kammern prüfen.