Rems-Murr-Kreis Wie nur 300 Euro das Leben einer Familie veränderten

Gute Idee, fand Sandra Kaiser. Nur: „Leisten können hätte ich mir das zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht.“ 150 Euro pro Kind – macht 300. Unmöglich.

Pfannkuchen-Wettessen bei den netten Naturisten

Es gebe da, sagte die Frau vom Amt, eine neu gegründete Kinderstiftung. Sie heiße „Funke“, von der katholischen Kirche, und helfe Familien, die mit Geldnot kämpfen.

Oh je, dachte Sandra Kaiser, da muss man bestimmt „100 Seiten Antragsformulare ausfüllen“ und kriegt am Ende all der Zusatzmühen womöglich ein Nein.

Moment, antwortete die Frau vom Amt, das läuft anders: ein Stück Papier, ich fülle Ihnen das aus – bitte unterschreiben. Stempel drauf. Ab in die Post. Ruck, zuck war die Zusage der Kinderstiftung da. „Klar muss man das schnell bewilligen“, sagt Funke-Geschäftsführerin Anja Zeller – „sonst ist das Zeltlager ja vorbei.“

Und so gingen die beiden Kinder zwei Wochen campen. Wie war’s? Das lassen wir am besten Ben-Luan, 7, und Mia-Namoi, 6, selber erzählen.

„Guuut!“ – „Wir waren schwimmen.“ – „Da gibt es einen Badesee.“ – „Und sogar einen Computer!“ – „Bogenschießen!“ – „Minigolf!“– „Und wir haben einen Pfannkuchen-Wettbewerb gemacht.“ – „Ich hab nur drei gegessen.“ – „Ich fünf!“ – „Ich wollt mir hundert reinschieben.“ – „Und es ist ein FKK-Platz!“

Wie bitte? Genau, sagt die Mama. Als sie damals im Internet nach einem billigen Zeltlager suchte, stieß sie auf ein Angebot der FSG Alfdorf. Sie ging hin, um sich einen Eindruck zu verschaffen – und plötzlich „standen da lauter nackige Leute“.

Die Familiensportgemeinschaft Alfdorf nämlich ist, wie es die Homepage schön erklärt, „ein Sport- und Naturisten-Verein, der sich sowohl die sportlichen Aktivitäten als auch das Leben in der Natur und die Geselligkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Wir genießen Sonne, Licht und Luft textilfrei auf unserem Gelände.“

Sandra Kaisers Staunen legte sich schnell: Die FSG-Leute waren nett und entspannt. Als dann während der zwei Kinder-Camping-Wochen Begleiter für einen Ausflug gebraucht wurden, sprang Kaiser als Betreuerin mit ein – und knüpfte umgehend „viele Freundschaften“.

Dieses Zeltlager war „der absolute Glücksfall. Es hat den Kindern gutgetan. Und auch der Ehe.“

Wie bitte? Genau, sagt die Mama. Während Ben-Luan und Mia-Namoi in Alfdorf zelteten, fand das Paar Zeit, sich abends zu treffen und „einfach mal in Ruhe zu reden“. Einander erzählen, einander zuhören. Für ein paar Stunden aus der Alltagstretmühle herausfinden. Den Blick weiten.

Wiedervereint, oder: Das Leben schreibt die besten Pointen

Sie spürten: Da war noch etwas, das tragen könnte. Im September „haben wir beschlossen, dass wir es noch mal probieren“. Seit Oktober ist die Familie wieder vereint, „momentan sieht’s sehr, sehr gut aus“.

Schön so, erklärt Mia-Namoi, denn was wären sie ohne Papa? „Gar nix!“ Und Ben-Luan präzisiert: „Weil, ohne Papa geht das Spiel Icecool nicht.“ Da muss man „seinen Pinguin schnipsen“ und kann Fische ergattern; „um den Tisch rumrennen“ gehört auch dazu. Und sorry, nichts gegen Mama, aber Icecool kann Papa besser.

Auf dem FKK-Campingplatz in Alfdorf aber, sagt Sandra Kaiser, „sind wir jetzt regelmäßig“.