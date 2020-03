Rems-Murr-Kreis Wie Rudersberg mit den Coronavirus-Fällen umgeht

Solche Massen-Mundabstriche von Menschengruppen nur auf Verdacht zu machen, wäre auch nicht sehr zielführend, sagt Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Notaufnahmen der Rems-Murr-Kliniken. „Weil die Aussagekraft von Coronavirus-Tests eigentlich nur dann gegeben ist, wenn die Testpersonen Krankheitssymptome haben und meist nur dann der Virus im Rachenraum nachweisbar ist und letztlich auch auf dem Mundabstrich landet.“

Die Stimmung in Rudersberg: Gefasst und besonnen

Dies sei, sagt der Rudersberger Bürgermeister Raimon Ahrens, „eine herausfordernde Situation“ – aber „wir sind gut aufgestellt auf allen Ebenen und kriegen das auch hin.“ Die jetzt eingeleiteten Maßnahmen seien allesamt „in enger Abstimmung zwischen Gesundheitsamt, Landratsamt, Schulen und Gemeinde getroffen worden“. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob es in den nächsten Tagen in Rudersberg zu Absagen von Veranstaltungen kommen könnte. Am Samstag ist Kinderbedarfsbörse in der Gemeindehalle, am selben Tag spielt der Theaterkarren das Stück „sendhaft scharf“ im Bürgerhaus Schlechtbach. Ahrens: „Wir sind im Kontakt mit den Veranstaltern“.

„Wir erleben die Stimmung bislang relativ gelassen und besonnen“, sagt Philipp Höschele von der Theramedicum-Hausarztpraxis Peter Höschele & Kollegen in Rudersberg-Steinenberg: Sicher gebe es „sehr viele Anfragen“ zu Corona – aber „das Tagesgeschäft ist gar nicht so sehr beeinträchtigt“. Derzeit „herrscht Infektzeit, die Praxis ist knallevoll“ – aber „die Grippewelle“, erklärt Philipp Höscheles Vater Peter, „ist weitaus dramatischer gerade. Das ist eigentlich ein viel größeres Problem.“

Die Patienten, berichten die Höscheles, „verhalten sich wie empfohlen“: Wer sich konkret sorgt, dass er das Coronavirus eingefangen haben könnte, rufe erst an, bevor er in die Praxis komme. Viele aber melden sich gar nicht deshalb, weil sie konkret befürchten, betroffen zu sein, sondern weil sie in Stuttgart arbeiten und dort von Vorgesetzten zu hören bekommen: Du bist doch aus Rudersberg – bleib zu Hause und komm erst wieder, wenn du einen negativen Test vorweisen kannst.

Zusammengefasst: helle Panik? „Auf gar keinen Fall.“ Peter Höschele hat allerdings zur jetzt eingerichteten zentralen Teststelle in Schorndorf „kritisch anzumerken: Wir könnten hier, wenn wir genug Schutzkleidung hätten, problemlos auch Corona-Tests machen.“ Es sei doch schon „vor vier bis sechs Wochen“ absehbar gewesen, dass „das auch zu uns kommt“. Wären alle Praxen ausreichend ausgestattet worden, bräuchte man jetzt keine solche Zentrale, glaubt er.

Rudersberger Hausarzt unter Beobachtung

Einen Tag nachdem der erste Corona-Fall vermeldet wurde, ist die Situation in einer weiteren Rudersberger Hausarztpraxis – hier wurde der 44-Jährige behandelt – ebenfalls ruhig. „Die Patienten kommen, sie sind gefasst, es gibt keine Panik“, sagt Dr. Evelyn Walter. Sie arbeitet dort momentan als einzige Ärztin. Denn ihr Kollege Dr. Alexander Beck hat den Corona-Fall untersucht – vorsorglich alleine, als alle anderen Termine erledigt und keine anderen Patienten mehr in der Praxis waren. „Herr Beck befindet sich im Moment unter Beobachtung, aber ihm geht es gut.“ Der Corona-Test sei bislang negativ ausgefallen. Bei weiteren Kontaktpersonen des Arztes stünden die Ergebnisse indes noch aus.

In den vergangenen Wochen habe die Praxis bereits viel Aufklärungsarbeit geleistet. „Die Krankheit ist ernst zu nehmen“, betont Dr. Walter. Nach allem, was bisher bekannt ist, sei sie vergleichbar mit einer schweren Grippe, wie sie etwa vor zwei Jahren auftrat, als an manchen Tagen bis zu 30 Patienten täglich in die Praxis kamen. Besonders für ohnehin gesundheitlich schwache Personen sei Corona riskant. Angst habe sie jedoch keine. Ihr Eindruck ist, dass unser Gesundheitssystem gut vorbereitet ist und die Reaktionen am Dienstag von Amtsseite angemessen waren.

Schulfrei: Müssen die Kinder jetzt zu Hause pauken?

So weit die aktuelle Lage – auf andere, nachgeordnete Fragen werden sich die Antworten wohl im Lauf der nächsten Tage finden: Was wird denn nun mit den betroffenen Kindern? Bekommen sie womöglich Hausaufgaben in die schulfreie Zeit mit? Müssen sie Referate vorbereiten, Vokabeln lernen, das halbe Mathebuch durchrechnen? Oder können sie sich über geschenkte Tage freuen? „Leider kann ich Ihnen hierzu noch gar nichts sagen“, schreibt Sabine Hagenmüller-Gehring, die Leiterin des Schulamts in Backnang. Pädagogische Fragen seien das Zweitwichtigste – die Sicherheit stehe im Vordergrund.

Bitte beachten

Nach wir vor der wichtigste Tipp: Bei begründetem Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus oder bei Symptomen, die in diese Richtung weisen, sollten die Leute auf keinen Fall direkt zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, sondern daheim bleiben, zunächst telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen und mit ihm das weitere Vorgehen klären.