Rems-Murr-Kreis Wie schlimm ist die S-Bahn wirklich?

Wer sich Tag für Tag als Pendler mit verspäteten und unpünktlichen S-Bahnen herumschlägt, glaubt zu wissen: Schlimmer geht’s nimmer. Ein Leser kommentierte die Pannenserie am Dienstag auf den Linien S2 und S3 via Facebook mit den Worten: „Also heute ist ja wohl der Wurm drin, oh Mann!“

Geht’s noch unpünktlicher als Stuttgart? Ja, durchaus. Die grüne Bundestagsfraktion wollte es genau wissen. In einer Kleinen Anfrage an das Bundesverkehrsministerium fragte sie die Pünktlichkeit der S-Bahnen in Deutschland von Hamburg bis München und von Rhein-Ruhr bis Nürnberg ab. „Mit der steigenden Fahrgastnachfrage ist die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auf vielen S-Bahn-Netzen gesunken“, begründeten die Grünen ihre Anfrage und stellten die Forderung, Verspätungen und Störungen spürbar zu senken.

Die Bestandsaufnahme des Bundesverkehrsministeriums zeigt: Die Stuttgarter S-Bahnen stehen noch recht gut da – nur drei S-Bahnen in der Bundesrepublik wiesen 2018 bessere Werte bei der 6-Minuten-Pünktlichkeit aus als Stuttgart.