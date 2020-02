Rems-Murr-Kreis Wie sieht der Kassenbon der Zukunft aus?

Auch eine Bagatellgrenze von zehn Euro wäre aus diesem Grund zwar praktisch für Bäcker und andere Kleinunternehmer, würde aber wiederum nicht für höchstmögliche Transparenz sorgen. Sinnvoller fände er deshalb den Vorschlag der Deutschen Steuer-Gewerkschaft DSTG, an manipulationssicheren Kassen eine grüne Lampe anzubringen, die jedes Mal aufleuchtet, wenn ein Umsatz verbucht wird. Das Licht würde allen im Laden zeigen, dass der Inhaber seinen Pflichten nachkommt.

Müll verhindern könnten auch elektronische Kassenbons, die zum Beispiel per QR-Code oder Nahfeldkommunikation (NFC) aufs Handy oder per E-Mail an das Kundenkonto übermittelt werden. Die lässt das Gesetz neben gedruckten Bons ausdrücklich zu. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut kann sich solche digitalen Lösungen gut vorstellen, die meisten Bäcker weniger: „Ich halte das für unpraktisch, impraktikabel und schwer durchsetzbar“, sagt Frank Sautter, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands für das Württembergische Bäckerhandwerk. Man stelle sich vor, wie jemand am Samstagmorgen beim Brezelkauf erst einmal den QR-Code scanne, während hinter ihm die Schlange bis zur Ladentür ungeduldig warte.

Kassen nachrüsten

Außerdem geben Frank Sautter und Andreas Wolf zu bedenken, dass die meisten Kassen dafür zunächst nachgerüstet werden müssten. „Für die Wartung der Software werden 50 bis 60 Euro Lizenzgebühren pro Monat fällig“, sagt Wolf. Auch wenn E-Bons vielleicht heute noch keine Lösung seien, könnte sich das in Zukunft ändern, glaubt er: „Das Barzahlungssystem ist im Endstadium.“ Wenn in einigen Jahren Bezahlen per Handy alltäglich geworden sei, erübrige sich die Frage nach dem Papierbon ohnehin.