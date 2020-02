Rems-Murr-Kreis Wilfried Klenk: Vier Wahlperioden sind genug

Höchststrafe für Abgeordnete – der Ausschluss von der Sitzung

Ausgenommen die AfD-Abgeordneten. Als Landtagspräsident (2015-2016) hatte er sich noch nicht mit ihnen herumschlagen müssen, wohl aber als Vizepräsident im Landtag und als normaler Abgeordneter seither. Ein einschneidendes Erlebnis war für ihn, einen AfDler von der Sitzung ausschließen zu müssen. Es sei die Höchststrafe für einen Abgeordneten, ihn seiner Mitwirkungsrechte zu berauben. Klenk führt diese Episode zu einer Überlegung, ob es wirklich klug vom Landtag gewesen ist, der AfD partout keinen Vizeposten zugestehen zu wollen und das Präsidium nur mit der grünen Landtagspräsidentin Muhterem Aras und einem Vize zu besetzen. Schließlich seien die AfD-Abgeordneten demokratisch gewählt und hätten sich von einem Vize aus den eigenen Reihen vielleicht eher in die Verantwortung und in die Pflicht nehmen lassen. Klenk zitiert den früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel mit den Worten: „Bedenke das Ende!“

Das Amt des Landtagspräsidenten scheint für einen auf Ausgleich bedachten Politiker wie Klenk wie geschaffen. „Ich bin kein Polarisierer“, sagt er über sich. Doch um von der CDU-Fraktion nominiert zu werden, zeigte Klenk durchaus Ellbogen und schob seine Mitbewerberin Friedlinde Gurr-Hirsch zur Seite. Der öffentliche Aufschrei war enorm, weil die männerlastigen Christdemokraten nicht einmal für dieses eher repräsentative Amt einer Frau den Vortritt ließen. Auf die CDU und Klenk prasselte die Kritik ein.

„Ich habe die Diskussion nicht persönlich genommen“, sagt Klenk im Rückblick. Aber in der Politik gebe es immer Gewinner und Verlierer. „Es war eine sehr schöne Zeit, sehr konstruktiv“, sagt Klenk und weist auf den Umbau des Landtags hin, bei dem Zeit- und Kostenpläne eingehalten wurden. Dass er gern Landtagspräsident geblieben wäre, sei keine Frage. Doch nach der Wahl 2016 war die CDU nicht mehr die größte Fraktion, Klenk musste mit dem Vize vorliebnehmen.

Sein größter Erfolg: Der S-Bahn-Ringschluss nach Backnang

Seine beinahe zwei Jahrzehnte als Abgeordneter bilanziert er als Erfolg. Wenngleich in Sachen Verkehr die Krönung fehlt, nämlich der Ausbau des Autobahnzubringers von Backnang nach Mundelsheim. Immerhin wird die B 14 vierspurig ausgebaut, und Klenk ist zuversichtlich, dass danach die L 1150 an der Reihe ist. Stolz ist Klenk, dass mit der S 4 der Ringschluss von Marbach nach Backnang geschaffen worden ist. Das Kunststück, dieses wirtschaftlich auf der Kippe stehende Projekt zu verwirklichen, sei auch seinem politischen Geschick zu verdanken. Auch die Errichtung eines sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Backnang, der Sitz des Staatlichen Schulamtes in Backnang oder die Förderprogramme für die Kommunen im ländlich geprägten Nordosten des Rems-Murr-Kreises schreibt er auf seine Fahnen.

Es ist ein schwieriger Wahlkreis, der als strukturschwach galt, als Klenk 2001 Landtagsabgeordneter wurde. Inzwischen boomt er. Ein Beispiel ist das interkommunale Gewerbegebiet „Lerchenäcker“ bei Backnang. Einst als „beleuchtete Kuhwiese“ geschmäht, denken Backnang und Aspach darüber nach, das gefragte Gewerbegebiet ein weiteres Mal zu vergrößern.

„Eine neue Herausforderung, eine interessante Aufgabe“

Als Staatssekretär im Innenministerium ist Wilfried Klenk freilich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Sein Chef, Innenminister Strobl, lasse ihm in seinem Zuständigkeitsgebiet viele Freiheiten. Seit 2018 kümmert er sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Polizei, Innere Sicherheit sowie das Rettungswesen, die Feuerwehren und den Bevölkerungsschutz. „Eine neue Herausforderung, eine interessante Aufgabe“, sagt Klenk über den Wechsel vom Landtag ins Innenministerium. Eine klare Meinung hat er zu der in Waiblingen noch immer umstrittenen Zusammenlegung der drei Polizeidirektionen Waiblingen, Schwäbisch Hall und Aalen.

„Die Reform war notwendig“, stellt er kurz und bündig klar. Nachdem einige Details nachgebessert worden seien, müsse die Debatte beendet werden. „Wir müssen jetzt Ruhe in die Organisation bringen.“ – Die Sicherheitslage der Bevölkerung sei wichtiger als irgendwelche Organisationsfragen. Die Polizei leiste gute Arbeit, weist er auf den Rückgang der Wohnungseinbrüche hin. Was Klenk jedoch schier verzweifeln lässt, sind neue Betrugsformen. Stichwort: Enkeltrick und falsche Polizeibeamte. Mit denen werden vor allem ältere Bürger reingelegt. Um sie zu schützen, greift die Polizei sogar zur Brezeltüte. In Esslingen warnt die Polizei Senioren beim Bäcker, bei Anrufen Obacht zu geben: „Vorsicht, Abzocke!“

In der CDU tobt die Nachfolge-Diskussion. Klenk hält sich bedeckt, wer sein Favorit ist, rechnet aber damit, dass nach der Ära Merkel und der Episode Annegret Kramp-Karrenbauer das Pendel nach rechts ausschlägt. Klenk wäre nicht Klenk, würde er sich festlegen. Und auch bei seiner Nachfolge im Wahlkreis Backnang gibt er sich diplomatisch. Nominiert wird der oder die Nachfolgerin Ende Mai. Klenk hält sich raus – sagt er.

Nur einen Namen erwähnt er aber eher en passant. Den des Backnanger CDU-Gemeinderates Manuel Häußer, 41, der in den letzten drei Wahlperioden sein Zweitkandidat war. Häußer ist ein heimatverbundener Mensch wie Klenk, der stolz darauf ist, noch heute dort zu wohnen, wo er geboren und aufgewachsen ist. In Oppenweiler. Und ins Murrtal will sich Klenk nach der Landtagswahl im März 2021 zurückziehen, sich um die Familie und um seine Ländereien kümmern, die er sich angeschafft hat. „In 20 Jahren blieb viel auf der Strecke.“

Werdegang

Wilfried Klenk wurde 1959 in Oppenweiler-Ellenweiler geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Nach seiner Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz zum Rettungsassistenten/Lehrrettungsassistenten qualifizierte er sich für Führungs- und Leitungsaufgaben, leitete von 1983 bis 1986 die Rettungswache in Murrhardt, von 1986 bis 1991 die Wache in Backnang und von 1991 bis 2015 war er Leiter des Stuttgarter Rettungsdienstes und der Oberleitstelle Baden-Württemberg.

Den Einstieg in die Politik machte Klenk 1980 als Gemeinderat in Oppenweiler. Von 1999 bis 2018 gehörte er dem Kreistag Rems-Murr an. 2001 wurde Klenk in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Zum Wahlkreis Backnang gehören im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung die Stadt Kelheim sowie die Gemeinden Kaisersbach, Alfdorf und seit 2016 Berglen. Von 2015 bis 2016 war Klenk Landtagspräsident und von 2016 bis April 2018 stellvertretender Landtagspräsident, bevor er im April 2018 als Staatssekretär ins baden-württembergische Innenministerium wechselte.