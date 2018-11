Rems-Murr-Kreis will Modellprojekt Soforthilfe nach Vergewaltigung

Der Sozialausschuss des Kreistages hat am Montag dem Projekt zugestimmt. In Baden-Württemberg nimmt bisher nur ein einziger Landkreis an dem Modellprojekt teil, das Helios-Klinikum in Pforzheim. In Hessen sind es bereits neun Landkreise, in deren Krankenhäusern die Opfer medizinische Hilfe bekommen, gerichtsfest Spuren gesichert und psychosoziale Hilfen vermittelt werden.

Träger des Projekts ist die Beratungsstelle Frauennotruf in Frankfurt, die das Modell „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ bundesweit übertragen will. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Kreistag beantragten die Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt, die Rems-Murr-Kliniken, die Polizei und die Beauftragte für Chancengleichheit im Landratsamt, das Projekt für den Rems-Murr-Kreis zu übernehmen.

Im Startjahr 2019 fallen rund 10 500 Euro Kosten an, in den Folgejahren jeweils rund 7000 Euro. Die Erfahrungen der Stadt Frankfurt zeigten, dass höchstens zehn Betroffene im Jahr sich nach einer Vergewaltigung in den Krankenhäusern melden. Durch gezielte Werbung, die die Betroffenen ermutige, sich zu melden, könnten die Zahlen aber steigen.

Im Rems-Murr-Kreis wurden im vergangenen Jahr 227 (2016: 149) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst. Die hohe Zunahme bei den Straftaten lässt sich auf eine Gesetzesänderung zurückführen, die den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verbessern sollte. So wurden auch sexuelle Belästigungen darunter erfasst.

Die Dunkelziffer an Vergewaltigungen ist vermutlich erheblich größer. Opfer von sexuellen Übergriffen benötigen jedoch medizinische Versorgung und psychologische Betreuung, egal ob sie den oder die Täter bei der Polizei anzeigen.

Spuren der Gewalt werden zeitnah gesichert

Nach der Tat sind viele Opfer nicht in der Lage, die Entscheidung Strafanzeige ja oder nein zu treffen. Viele befürchten auch, dass über ihren Kopf hinweg Anzeige erstattet wird, und suchen keine Hilfe. Betroffene bleiben deshalb häufig medizinisch unversorgt, heißt es in einer Vorlage für die Kreisräte im Sozialausschuss. „Entschließen sie sich später doch dazu, Anzeige zu erstatten, sind die Beweise, die durch eine sofortige medizinische Untersuchung gesichert werden können, bereits nicht mehr vorhanden.“

In diese Bresche springt das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. Die Opfer finden medizinische Hilfe und die Spuren der Gewalt werden zeitnah und gerichtsverwertbar gesichert. Durch die enge Vernetzung vor Kliniken, niedergelassenen Praxen, Rechtsmedizin, Verwaltung, Politik und Hilfesystem sollen Hürden der Inanspruchnahme abgebaut werden, heißt es auf der Internetseite.

Das Modellprojekt biete sowohl für die Betroffenen wie auch für die beteiligten Kliniken und den Landkreis genaue Handlungsanleitungen, wie das Projekt umgesetzt werden kann. So werden den Kliniken zertifizierte Fortbildungen zur Sensibilisierung für die Thematik sexualisierter Gewalthandlungen sowie Leitfäden für das ärztliche und pflegerische Handeln angeboten; und auch der Landkreis wiederum wird bei der Einführung des Projektes fachlich begleitet und bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.