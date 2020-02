Rems-Murr-Kreis Willi Halder: Eine grüne Legende

Berufspolitik? „War nie mein Karriereplan“. Als er sich 2001 um ein Landtagsmandat bewarb, stand eins schon vorher fest: „Du wusstest, du wirst nicht gewählt.“ Der CDU-Mann würde das Direktmandat holen, das war Naturgesetz. Und mit einem landesweit überdurchschnittlichen Grünen-Ergebnis doch in den Landtag kommen? Anderswo vielleicht. Aber doch nicht im Wahlkreis Waiblingen. So kam es, und so war die Ausgangslage auch zehn Jahre später; bis am 11. März 2011, kurz vor der Landtagswahl, das Atomkraftwerk in Fukushima kollabierte. Noch gegen 20 Uhr am Wahlabend ging Halder davon aus: Die Grünen würden durchstarten – für ihn persönlich würde es nicht reichen. Bei der Party in der Winnender Wallisserie schmunzelte er still vor sich hin, halb stolz, halb demütig: Immerhin, als Wahlkämpfer hatte er ja seinen Anteil am Gesamterfolg. Er ging nach Hause, schaltete den Fernseher ein und stellte fest: Hoppla, ich bin im Landtag.

Türöffner für die Grünen

Als Abgeordneter beackerte er fortan Themenfelder, die bei den Grünen als undankbar galten, ging dorthin, wo er nicht auf natürliche Verbündete traf – und wurde „zum Türöffner in vielen Bereichen“: Soldaten bestaunten seine Hymnenkompetenz, Vertriebenenverbände waren so angetan von seiner Gabe, zuzuhören, dass sie fortan Praktikanten in die grüne Landtagsfraktion schickten. Als religionspolitischer Sprecher gewann Halder das Vertrauen von Juden, Muslimen, Christen.

Bisweilen kam es doch zum Clash of Civilizations. Einmal saß er auf einem Podium und wurde gefragt, wie er das finde, dass gleichgeschlechtliche Paare einander im Landratsamt das Jawort geben. Er antwortete: nicht so gut. Raunen der Zustimmung. Halder schob nach: Ich fänd’s besser im Standesamt. Worauf ihm aus dem Saal eine Kältewelle entgegenschwappte – Organisator der Veranstaltung war eine evangelikale Freikirche. Halder lacht. „Falsche Antwort! Aber die ehrliche.“

Ein erstaunliches Zeichen der Wertschätzung

Und doch sprach sich herum: Mit dem kann man reden. Im vergangenen Jahr erhielt er eine verblüffende Anfrage aus kirchenkonservativen Kreisen: Ob er bereit sei, bei der Synodalwahl Werbung für die „Lebendige Gemeinde“ zu machen. „Auf der einen Seite“ fühlte Halder sich „geehrt“. Nur ist er auf der anderen Seite „halt erstens Katholik und zweitens kein Pietist“.

Er hat auch gelitten für diese – und an dieser – Partei. Die Grünen wollten einen Untersuchungsausschuss zum Nationalsozialistischen Untergrund, Koalitionspartner SPD stellte sich quer. Es reichte nur zum faulen Kompromiss: einer Enquetekommission, einem zahnlosen Gremium, das zu wenige Recherche-Befugnisse hatte, um ernsthafte Aufklärungsarbeit leisten zu können. Halder übernahm den Vorsitz.

Manche dachten, das sei eine Art Beförderung. Dabei wollte schlicht kein Grüner aus der allerersten Reihe auf diesem Schleudersitz Platz nehmen. Die von Intrigen umzüngelte Kommission implodierte nach wenigen Sitzungen: Interna drangen nach außen, durchgesteckt womöglich aus grünen Kreisen. Halder trat zurück.

Seine persönliche Niederlage aber wurde – Wunder der politischen Dialektik – zum Sieg für die Grünen und das ganze Land: Danach konnte sich die SPD nicht mehr sträuben, endlich den dringend nötigen Untersuchungsausschuss tatsächlich zu installieren.

Später Lohn: Das Direktmandat

Das war im Herbst 2014 – anderthalb Jahre später feierte Halder einen Triumph: Mit 27,8 Prozent holte er bei der Landtagswahl 2016 das Direktmandat. Es war der späte Lohn dafür, dass da einer nach Jahrzehnten politischer Arbeit wusste, „was die Leute umtreibt“; und die Leute wussten, dass er sich dafür interessiert. 2021 tritt er nicht mehr an, aus gesundheitlichen Gründen. Wer auch immer ihm nachfolgt: Solche wie er werden heute kaum noch gebacken. Es gebe, sagt er, mittlerweile „leider auch Leute, die Karriere machen wollen“ auf dem grünen Ticket. Politiker stehen – oft sehr zu Unrecht, bisweilen zurecht – in eher schlechtem Ruf. „In Berlin“, so hört Willi Halder, werden manche Abgeordneten fast „aus dem Café verjagt“. Er hingegen kann sich getrost in die Winnender Markthalle setzen und wird zwar durchaus nicht selten angesprochen – aber deshalb, weil Menschen ihn um Rat fragen. „Es ist wie so eine erweiterte Sprechstunde.“ Die Grünen und ihr Willi Halder: Einen weiten Weg sind sie gegangen.