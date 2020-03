Rems-Murr-Kreis Wird im Kreis zu wenig Müll verwertet?

Wo liegen die Ursachen für den relativ geringen Anfall von Grünabfällen im Rems-Murr-Kreis?

„Bei der Grünguterfassung liegt unser Landkreis mit jährlich 57 Kilogramm pro Einwohner ganz am Ende der Flächenlandkreise der Region“, bemängeln die Kreisräte Dr. Ronald Borkowski und Thomas Bezler von der Fraktion ÖDP/Die Linke. Zum Vergleich: Laut Landes-Abfallbilanz 2018 (https://um.baden-wuerttemberg. de/) reicht die Streubreite in der Region – einschließlich Stuttgart – von 50 bis 128 Kilogramm pro Einwohner.

Kreisverwaltung und AWRM sehen hier Handlungsbedarf und planen laut schriftlicher Antwort an die ÖDP/Die Linke eine Potenzialstudie zu einer klimaschonenden Verwertung des kommunalen Grünguts anfertigen zu lassen, die im Rahmen einen Fördervorhabens im Jahr 2020 bearbeitet werden soll.

In der Studie sollen auch Möglichkeiten der Steigerung der Grüngut-Erfassung im Kreis erörtert werden. Regionale Faktoren wie die Bevölkerungsdichte, die Struktur der Wohnbebauung oder die Verteilung der Annahmeplätze beinflussten den Erfassungsgrad von Grüngut.

„Die Potenzialstudie läuft über PTJ Jülich (ein Projektträger und Forschungszentrum). Die Ergebnisse werden zum Jahresende vorliegen“, sagt AWM-Vorstand Gerald Balthasar

Warum ist das Abfall-Aufkommen an wiederverwertbaren Metallen im Rems-Murr-Kreis vergleichsweise gering?

Der Rems-Murr-Kreis ist was die jährliche Erfassung von Metallen angeht laut Landesabfallbilanz 2018 mit 5,7 Kilogramm pro Einwohner mengenmäßig eines der Schlusslichter. In anderen Landkreisen fallen an Metallen 2,5 bis 13,6 Kilogramm pro Einwohner an. „In unserem Landkreis wird nur die Hälfte des Ergebnisses im Landkreis Böblingen erreicht“, so Bezler und Borkowski. Die Kreisräte kritisieren, dass das Sammeln von Metallen als Sekundärwertstoffe weitgehend dem privaten Markt überlassen werde, was auch zu höheren Abfallgebühren führe.

Kreisverwaltung und AWRM betonen in ihrer Antwort tatsächlich, dass in der Abfallstatistik nur die Mengen über die kommunale Sammlung abgebildet würden, nicht aber die gewerblichen Mengen. „Es gibt halt nunmal eindeutige gesetzliche Regelungen, dass gewerbliche Metallsammlungen zulässig sind. Das können wir nicht verbieten. Wir können nichts machen, außer die Bürger zu bitten, ihre Altmetalle bei uns abzugeben“, sagt Balthasar. Die großen Mengen, insbesondere Produktionsabfälle gäben Firmen halt beim professionellen Schrotthändler ab, wo sie noch Geld dafür bekommen.

Für die kostenfreie Abgabe von Altmetallen stünden im Rems-Murr-Kreis „flächendeckend 17 Annahmestellen zur Verfügung.“ Des Weiteren hätten die Bürger die Möglichkeit, zweimal pro Jahr über eine gebührenfreie Kartenanmeldung ihre Altmetalle gemeinsam mit Elektrogeräten direkt am Grundstück zur Abholung bereitzustellen.

„Die Metallsammlungen auszuweiten, würde die AWRM liebend gerne machen. Die Frage ist aber, lohnte sich das? Wäre das wirtschaftlich überhaupt darstellbar? Eher nicht“, sagt Balthasar. „Jede Woche Altmetall bei den Bürgern abzuholen, da würden wir schnell in die Miese reinfahren.“ Und: Abgegebene „Metalle“ seien ja keine Reinstoffe, sondern zum Beispiel alte Rasenmäher, an denen auch viel Kunststoff dran ist, der mühsam getrennt werden müsse.

Wo liegen die Ursachen für den „extrem geringen Anfall“ von verwertbaren Kunststoffen im Rems-Murr-Abfall?

„Unser Landkreis liegt auch bei der stofflichen Wiederverwertung von Kunststoffen mit einem Sammelergebnis von 0,5 Kilogramm pro Einwohner ganz nahe an den Schlusslichtern Stuttgart und Esslingen (01, Kilogramm pro Einwohner)“. Die beiden Kreisräte Borkowski und Bezler wundern sich, warum etwa im Landkreis Böblingen bei vergleichbaren Abfallgebühren „grob das 30-fache Sammelergebnis“ erreicht wird.

Verwertbarer Kunstoff kann im Rems-Murr-Kreis auf den vier Wertstoffstationen in Winnenden, Schorndorf, Kaisersbach und Backnang abgegeben werden. „Eine darüber hinaus mögliche Sammlung findet nicht statt und ist momentan nicht vorgesehen. Oftmals gelangt das Material aber auch als ‘intelligenter’ Fehlwurf in der Gelben Tonne“ und damit bei den Dualen Systemen, so Kreisverwaltung und AWRM. Weitere Maßnahmen zur Erfassung seien derzeit nicht geplant.

Auch was an Leichtverpackungen (LVP), vor allem Getränkekartons, in den Gelbe Tonne landet und über die Dualen Systeme entsorgt oder verwertet wird, entziehe sich der Kenntnis der Kreisverwaltung. Die Dualen Systeme seien nicht zur Offenlegung ihrer Verwertungswege verpflichtet.

Unsere im Vergleich zum Landkreis Böblingen niedrige LVP-Sammelqoute liege in unterschiedlichen Sammelsystem begründet. In Böblingen seien die Recyclinghöfe das führende Sammelsystem für LVP. Lediglich ergänzend hole der Landkreis Böblingen über die „orangene Tonne“ vereinzelt LVP bei Bürgern ab. Diese würden zur Sortierstation gefahren und die aussortierten sortenreinen LVP ebenfalls den Dualen Systemen zugeführt.

„Auch hier stellte sich die Frage der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit eines anderen Sammelsystems“, so Balthasar. Welcher Bürger wäre denn bereit, seine Kunststoffe sortenrein vorzusortieren nach Polyethylen, Polypropylen oder Polycarbonat!? „Und dann noch mit dem Privat-Pkw-zu den Sammelstationen zu bringen?!“

Viele Landkreise, besonders in Bayern, seien bereits dabei, davon abzukehren, Kunststoffe auf Recyclinghöfen zu sammeln. „Weil es sich eben nicht lohnt, weder ökologisch noch ökonomisch“, sagt Balthasar.