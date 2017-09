Rems-Murr-Kreis Wochenend-Tipps

Familie

Der Zeitungsverlag Waiblingen lädt am Sonntag zum Familientag in den Schwabenpark nach Kaisersbach ein. Der Park hat von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Neben den üblichen Attraktionen wird es um 15 Uhr eine Show des Künstlers Tilo Schoppe geben. In den vergangenen Jahren hat der Schwabenpark in jedem Jahr neue Attraktionen aufgebaut: Grimms-Märchenboote, Laser-Parcours, Piratenschiffschaukel „Santa Lore“, Indoor-Funpark, Dschungel-Golf im Schwarzlicht, Softball-Anlage und Goldsuche. Die Achterbahn und die Bob-Bahn sind bereits Klassiker.

Paddeln, schnitzen, essen oder Skulpturen bauen: Von Freitag (01.09.) an kann man im Blühenden Barock in Ludwigsburg die größte Kürbisausstellung erleben. Allein 450 000 der runden Gewächse sind im Blühenden Barock zu Figuren rund um das Thema "Das alte Rom" verarbeitet. Mit dabei sein werden unter anderem auch die Comic-Helden Asterix und Obelix. Die mehr als 600 Kürbissorten können nicht nur angeschaut, sondern auch probiert werden. Die Ausstellung ist täglich von 9.00-20.30 Uhr geöffnet. Mehr Informationen finden Sie hier oder auf der Homepage des Blühenden Barocks.

Genuss

In Waiblingen findet von Freitag (01.09.) bis Sonntag (03.09.) das vierte Waiblinger Weinfest statt. Sechs ausgewählte Weingüter aus dem Remstal, über 50 verschiedene Weine, kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik - das alles wird am Wochenende auf dem Elsbeth-und-Herrmann-Zeller-Platz geboten sein. Am Freitag und Samstag geht es um 17 Uhr los. Am Sonntag kann man schon ab 11 Uhr den ersten Wein genießen.

Der Liederkranz Endersbach veranstaltet das 52. Endersbacher Weinfest in der Jahnhalle am Samstag (02.09.) von 18 Uhr an und am Sonntag (03.09.) von 10.30 Uhr an. Am Sonntag beginnt das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst. Der Krämermarkt findet in der Strümpfelbacher Straße statt. Es gibt Weine, Kaffee, Essen und musikalische Unterhaltung mit den „Original Besenbatscher“ und dem Duo „Music Brothers“. Der Eintritt ist frei.

Sport

In den Hanweiler Weinbergen findet am Samstag (02.09.) die achte Wengert Wetzede statt. Gestartet wird ab 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Um 16.30 Uhr ist Ende des Laufs. Eine halbe Stunde später werden die Sieger geehrt und Preise verliehen. Wer Genaueres wissen will, findet hier die Informationen.

Der VfB Stuttgart ist am Sonntag (03.09.) zu einem Testpiel bei der SG Sonnenhof Großaspach in der Mechatronik-Arena zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.