Rems-Murr-Kreis Wochenend-Tipps

Action

Der Allrad-Club Berglen "Highlander's" veranstaltet am Samstag das Stoppelacker-Rennen, ein Off-Road-Rennen auf einem Stoppelfeld zwischen Oppelsbohm und Rettersburg. Das Rennen beginnt um 13.30 Uhr. (Anmeldeschluss ist 13 Uhr) Ab 17 Uhr gibt es sowohl am Freitag als auch am Samstag eine Zeltdisco.

Spannend wird es am Sonntag ab 12 Uhr beim Downhill-Rennen am Hanweiler Sattel in Korb. Sowohl Amateure als auch Lizenzfahrer gehen hier mit ihrem Rad an den Start und wagen die rasante Abfahrt.

Video: Das Downhill-Rennen 2016 aus Sicht eines Fahrers.

Genuss

Alle Weinfreunde und Genießer können sich dieses Wochenende sowohl in Winnenden als auch in Schorndorf auf Wein, Livemusik und kulinarische Leckereien freuen. Die Winnender Weintage finden vom Freitag bis Montag auf dem Marktplatz statt. Die Eröffnung ist am Freitag um 18.30 Uhr.

Auf den Schorndorfer Weintagen können die Besucher von Freitag bis Sonntag "Dolce Vita auf Schwäbisch" auf dem Marktplatz genießen. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr.

Comedy und Party

In Schnait ist am Wochenende Kirbe. Diese beginnt am Freitag um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit dem schwäbischen Komiker-Duo "Die Kächeles" in der Schnaiter Halle. Am Samstag gibt es dort ab 20 Uhr eine Party mit DJ Bitepoet. Am Kirbesonntag findet ab 14 Uhr der Traditionelle Kirbeumzug (Start an der Weinstube Anker) statt. Weiter gehts gegen 14.30 Uhr mit dem Festakt in der Schnaiter Halle. Gegen 17 Uhr beginnt ein Buttenlauf.