Rems-Murr-Kreis Wohin mit den alten Rauchmeldern?

Rauchmelder sind längst gesetzlich vorgeschriebene Pflicht: Seit 2013 müssen sie bei uns in Neubauten installiert sein, seit Ende 2014 auch in Altbauwohnungen. Wer sich beispielsweise an den Empfehlungen der Stiftung Warentest orientiert, hat Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie an die Decken geschraubt. Die Batterien halten zehn Jahre, danach muss der gesamte Rauchmelder ausgetauscht werden.

Mülltrennung ist eine Kunst für sich

Die Abfallwirtschaft Rems-Murr rechnet also in den kommenden Jahren mit einer steigenden Zahl von alten Rauchmeldern, die weggeworfen werden müssen. Doch wohin? Alte Rauchmelder gehören weder in die schwarze noch in die gelbe Tonne. Jene, die festeingebaute Batterien haben, schon gar nicht. Doch auch die günstigeren Varianten mit Batterien, die gewechselt und getrennt entsorgt werden können, haben im normalen Müll nichts verloren. Rauchmelder sind Elektronikschrott, wie beispielsweise ein alter Föhn, der Toaster oder ein CD-Player.

„Elektroaltgeräteverwertung“ heißt das Zauberwort und los wird der Verbraucher seine ausgedienten Teile zum Beispiel beim Händler, der das aber meistens nur gern macht, wenn er gleichzeitig ein neues Gerät verkauft (siehe „Zurück zum Händler“). Doch man kann auch den Weg zur Deponie oder zum Recyclinghof einschlagen. Damit allerdings ist’s dort nicht getan: Hat der Rauchmelder eine herausnehmbare Batterie, muss diese aus dem Gerät auch wirklich raus und ins Batterien-Sammeleimerchen. Die Plastikhülle mit Technikinnenleben kommt dann zu den Kleingeräten, genannt „Sammelgruppe 5“.