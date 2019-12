Rems-Murr-Kreis Zahlreiche Unfallfluchten am Dienstag

In der Bahnhofstraße in Nellmersbach wurde gegen 6.30 Uhr ein Renault Laguna beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4 000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940.

In Schmiden beschädigte zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr ein Autofahrer beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Hotels in der Augustenstraße einen Audi A3. Der Schaden am Audi beläuft sich auf rund 1 000 Euro. Zeugenhinweise sucht die Polizei Fellbach unter der Telefonnummer 0711/5772-0.

Vermutlich wegen der tief stehenden Sonne, kam der Fahrer eines blauen Pkw gegen 11.10 Uhr auf der Kreisstraße 1846 zwischen Nellmersbach und Erbstetten auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Mazda-Fahrerin musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Mazda prallte gegen eine Stationierungstafel. Der Schaden wird auf 3 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.