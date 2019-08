Rems-Murr-Kreis Zu gebrechlich für die Kehrwoche

Andere Hausdienstleister sagen dasselbe wie die Firma, mit der Frau Maier telefonierte. Es lohnt sich für sie nicht, wenn sie nur alle paar Wochen einmal ein kleines Einfamilienhaus putzen müssen. Dazu ist der Aufwand durch Anfahrt, Personal und Geräte einfach zu groß. Das ergab eine kleine telefonische Umfrage.

Mehrere soziale Organisationen betreiben zwar Nachbarschaftshilfe; sie eint aber ein Problem: Personalmangel. So sagt Heike Dietrich von der Diakonie in Waiblingen, dass sie zwar gerne den Dienst der Nachbarschaftshilfe anbieten würden, ihnen aber schlicht die Kapazitäten fehlen. Der Vorteil ihres theoretischen Angebotes ist, dass ein Teil der Kosten die Pflegeversicherung übernehmen würde, wenn ein Pflegegrad vorhanden ist, und es kaum Voraussetzungen gibt, um diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie kümmern sich aber nur um die Innenräume.

Im Bezug auf die Kehrwoche bleibt Nachbarschafthilfe nur Theorie

Auch die Diakonie in Schorndorf klagt über Personalmangel. Annegret Geserik meint zudem, dass es kaum Nachfrage nach Haushaltshilfen gebe. Man kümmert sich vor allem um Menschen mit Pflegestufen, aber hilft eben auch im Haushalt, wenn dies gewünscht ist. Dann ist dies aber auch eher Putzen, Einkaufen, Haushaltserledigungen und weniger die bloße Kehrwoche. Dazu kommt noch, dass die Diakonie strikte Grenzen hat. Ein Ehepaar aus Waiblingen dürfte also die Nachbarschaftshilfe aus Schorndorf gar nicht in Anspruch nehmen, da sie in einem anderen Gebiet leben.

Bei den Maltesern sieht es auch nicht viel besser aus: Florian Hambach gibt an, dass sie gar keine Nachbarschaftshilfe im Rems-Murr-Kreis anbieten, da auch hier schlichtweg die Ehrenamtlichen fehlen. Das Deutsche Rote Kreuz im Rems-Murr-Kreis hat ebenfalls keine Kapazitäten, sagt ein Sprecher. Das DRK bietet Nachbarschaftshilfe zwar an, habe aber kaum Mitarbeiter übrig, die sie zu den Senioren schicken könnten. Das DRK hilft theoretisch Menschen mit und ohne Pflegegrad. Sie betonen aber, dass sie nur die oberflächige Reinigung machen. Tiefgehende Putzarbeiten machen sie nicht.

Eine Mitarbeiterin der Sozialstation der Katholischen Kirche in Schorndorf erklärt: „Bei der Nachbarschaftshilfe geht es auch eher um das Betreuen.“ So ist ihr Augenmerk eher darauf, sich mit den Senioren zu unterhalten, mit ihnen rauszugehen, ihnen bei Behördengängen zu helfen und vieles weitere. Putzen könnte man zwar auch dazuzählen, aber es gehört eher weniger zur klassischen Haushaltshilfe. Da würde man eher zu einer professionellen Putzfrau raten, die bei einer Pflegestufe auch die Pflegeversicherung mitzahlen würde.

Die Rechtslage

Michael Stumpp von der Rechtsanwaltskanzlei Mackh/Lang in Weinstadt erläutert, dass die Kehrwoche zwar in keinem Gesetz verankert ist, aber trotzdem gemacht werden müsse, wenn sie in der Hausordnung oder von der Wohneigentümergemeinschaft festgelegt wurde. Als Wohneigentümer könnten die anderen Eigentümer beschließen, dass ein Reinigungsdienst angestellt wird, von dem die Kosten dann der Wohneigentümer übernehmen muss. Vor allem als Mieter kann das Vernachlässigen der Kehrwoche ein Bruch des Mietvertrages sein und somit zu einer Abmahnung und im schlimmsten Fall sogar zu einer Kündigung führen, so Stumpp.