Rems-Murr-Kreis Zwei Menschen seit längerem vermisst

Viktors S. hatte sehr zurückgezogen in Schorndorf gelebt. Der 68-Jährige ist zuletzt am 29. September gesehen worden und muss im Zeitraum zwischen diesem Tag und dem 5. Oktober seine Wohnung verlassen haben. Laut Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier ist noch immer nichts bekannt über den Aufenthaltsort des Mannes, obwohl seit Mitte Oktober öffentlich nach dem Senior gesucht wird . „Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihm etwas zugestoßen ist“, heißt es im Internet auf den Fahndungsseiten der Polizei Baden-Württemberg .

Die Ungewissheit bleibt

Auf diesen Seiten ist auch Brigitte Hofmann nach wie vor zu finden. Am Mittag des 20. Mai 2019, einem Montag, hatte zuletzt jemand Kontakt zu ihr – und seitdem ist die Frau verschwunden. Die Polizei suchte mit Hilfe von Hunden, mittels Hubschrauber und Drohne nach der Frau – ohne Erfolg. Der Ehemann der Frau, die in einer Arztpraxis in Welzheim angestellt war, gab eine Zeitungsanzeige auf, in der es hieß: „Vielen Dank an die Patienten, die mich so angenommen haben, wie ich war.“ Welche Schlussfolgerungen man auch immer daraus ziehen will – die Ungewissheit bleibt. Mit all den quälenden Fragen lässt sich schwer umgehen.

Etwa die Hälfte der Vermisstenfälle sind laut Bundeskriminalamt innerhalb der ersten Woche aufgeklärt. Ältere Menschen, die in verwirrtem Zustand nicht mehr ins Pflegeheim zurückfinden, oder Jugendliche, die abgehauen sind: Diese Dinge geschehen recht häufig, und sie finden meist ein gutes Ende.