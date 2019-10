Rems-Murr-Kreis Zwei Millionen Besucher bei der Remstal-Gartenschau

Kein Wunder, dass bei der von Weinstadt nach Waiblingen – dort findet am Samstag, 19. Oktober, die offizielle Schlussfeier der Remstal-Gartenschau statt – führenden Abschlussfahrt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Herbstsonne um die Wette strahlten und gar nicht genug der Superlative finden konnten. Viel war von Hotspots die Rede. Der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann schwärmte vom neuen Remstal-Hotspot Luitenbächer Höhe, der an 20 Wochenenden 45 000 Besucher angelockt habe, die ihrerseits insgesamt 18 000 Flaschen Wein getrunken hätten.

Eine Zahl, die Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch als ehemaliger Weinkönigin Respekt abnötigte. „Hier ist Herzblut geflossen“, attestierte sie allen, die zum Gelingen der Remstal-Gartenschau beigetragen und gezeigt hätten, „wie’s geht“, und den Beweis dafür geliefert hätten, „dass Gartenschau nichts Altmodisches ist“ – erst recht nicht, wenn sie sich in einem so spannenden Format präsentiere, wie das im Remstal der Fall gewesen sei. Von einem „Solidaritätsprojekt“ zwischen den größeren und den kleineren Kommunen, von dem vor allem die kleineren in besonderer Weise profitiert hätten, sprach der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart, Thomas Bopp, und stellte mit Blick auf Bürgermeisterin Martina Fehrlen fest: „Urbach wäre sonst nie zu einem Hotspot des Holzbaus geworden.“ Und aus Sicht von Thorsten Englert, der auch den bei einer Partnerschafts-Jubiläumsfeier in Tulle weilenden Aufsichtsratsvorsitzenden der Remstal-Gartenschau, den Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer, vertrat, hat sich das ganze Remstal zu einem Hotspot in der Region entwickelt.

2020 soll es laut Thorsten Englert einen „Remstal-Sommer“ geben

Er könne es noch gar nicht glauben, dass die Remstal-Gartenschau schon fast wieder vorbei sei, sagte Thorsten Englert, der sich eine solche Resonanz auf die Gartenschau mit ihren rund 10 000 Einzelveranstaltungen in seinen kühnsten Träumen nicht hat vorstellen können. Mindestens aber genauso wichtig wie die Besucherzahlen sei das neue Wir-Gefühl, das sich im Remstal entwickelt habe, meinte Englert, wohl wissend, dass allüberall die Spannung groß ist, was das alles für die Zukunft heißt. 2020 jedenfalls werde es einen „Remstal-Sommer“ geben, kündigte der Gartenschau-Geschäftsführer an, der aber noch nicht mehr verraten wollte.