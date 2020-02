Rems-Murr Orkanböen ab 2 Uhr heute Nacht

Rems-Murr.

Mit orkanartigen Böen ist im Rems-Murr-Kreis von 2 Uhr an in der Nacht auf Montag (10.02.) zu rechnen. Diese Unwetterwarnung hat der Deutsche Wetterdienst herausgegeben. Demnach müssen Bürger im Rems-Murr-Kreis bis voraussichtlich 15 Uhr am Montag (10.02) mit diesen besonders heftigen Böen rechnen.