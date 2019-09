Rems-Murr-Partnerkreis in Sachsen Nach Landtagswahl: AfD in Meißen weiter führend

Die CDU hat verlernt zu kämpfen

Dass Meißen-Stadt an ihn geht, muss mit dem Erklärungsmodell zusammenhängen, das der Meißener Lokalreporter Peter Anderson (Sächsische Zeitung) anführt. Er spricht von der Arroganz der Regierenden. Die CDU habe verlernt zu kämpfen. Und vor allem: sich zu kümmern. Anderson: „Die CDU konnte mit den Leuten nicht mehr sprechen. Es war ein formelhaftes, floskelhaftes Deutsch.“

Der Journalist Anderson hat aber auch verfolgt, wie sich der neue CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer in den Wahlkampf reinhängte. Vor der Wahl drehten sich denn auch die Prognosen, die CDU kann es nochmals schaffen. Auf die Frage jetzt, am Montag, ob er denn alles so vorausgesagt hat, muss der Journalist Anderson freilich passen: „Nein, ich habe das so nicht erwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Thomas Kirste so stark in den Landtag einzieht.“

Bis zu acht Prozentpunkte Vorsprung der AfD

Wie gesagt, es handelt sich um den Vertreter des städtischen Wahlkreises Meißen, nicht des ländlichen. So schauen denn die Zahlen aus im Stadtwahlkreis unseres Partnerkreises in Sachsen: AfD 34, 2 Prozent, CDU 31,2. Richtig bitter muss es für die CDU im Wahlreis Meißen-Riesa sein. Da ist die AfD sieben Prozentpunkte vor der jahrzehntelang alles dominierenden CDU platziert. Im Meißen-Großenhain sind es gar acht Prozentpunkte. Und nur in Meißen-Radebeul gelang es dem CDU-Kandidaten Matthias Rößler, sich vor den AfD-Kontrahenten zu setzen mit zwei Punkten Abstand.

Der Waiblinger AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Braun hat zugleich die Erklärung. Rößler, der jetzige Landtagspräsident, gehört im CDU-Lager zu den Konservativen. Er hat im Wahlkampf den Ex-Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen eingeladen, in Sachsen zu sprechen. Die Bundes-CDU hatte hernach allerhand zu tun, um Maaßen wieder von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Die Überlegungen gingen bis zum Parteiausschluss. Leute, welche die alte CDU wiedererweckt haben wollen, könnten sich jetzt bestätigt sehen. Nur ordentlich wertkonservativ müssen sie sein, ohne die Abgrenzung nach weiter rechts, selber wieder das rechte Lager einnehmend, und schon stelle sich die alte Herrlichkeit der Christdemokraten ein. Vielleicht gilt das für Sachsen. Peter Anderson zum Fall Maaßen: „Ja, er könnte geholfen haben.“