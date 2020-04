Rems-Murr-Rundschau Corona: Neue Generationenkonflikte?

„Dafür hab ich kein Verständnis“, sagt die Weinstädterin: „Das geht überhaupt nicht.“ Sie richtet den Haupt-Fokus nicht darauf, wer Lebensmittel selber einkauft und wer nicht. „Viele vereinsamen“, das ist das eigentliche Problem, findet Waltraud Bühl. Sie wünscht sich, dass Kontaktbeschränkungen bald „mit Herz und Verstand“ gelockert werden. Senioren, die fit und vital sind und eine Menge Hilfsdienste leisten, Kranke besuchen, Alleinstehende im Auge behalten, seien „kaltgestellt“ im Moment, und das habe fatale Folgen. „Jetzt steh ich ganz alleine da“, diesen Satz hört Waltraud Bühl in vielen Telefonaten. „Es werden mehr Ältere in die Depression rutschen“, prophezeit die Kreisseniorenrätin. Gespräche am Telefon können den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, und nur eine „absolute Minderheit“ der 80-Jährigen und Älteren nutze das Internet. Fitte, gesunde Ältere sollen wieder persönliche Kontakte zu Hilfsbedürftigen pflegen dürfen, das wünscht sich Waltraud Bühl dringend – „natürlich mit allen gebotenen Schutzmaßnahmen“, etwa Mundschutz und reichlich Abstand.

Die Türkei hat im März eine Ausgangssperre für Menschen über 65 Jahre verhängt, und auch in Deutschland wurde zeitweise über Restriktionen speziell für Risikogruppen diskutiert.

Fragen zur Rente stellen sich vielleicht bald neu

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in unserem freiheitlich-demokratischen Land nicht einfach über 17 Millionen Menschen über 65 monatelang einsperren dürfen. Das wäre meiner Meinung nach eine unverhältnismäßige Einschränkung der Persönlichkeitsrechte und hätte im Übrigen auch fatale psychische Auswirkungen“: Pierre Orthen aus Leutenbach, Jahrgang 1998 und Sprecher des Juso-Kreisverbandes Rems-Murr, hofft aufs Verantwortungsbewusstsein, wie er in seiner Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung schreibt: „Wer (potenziell) gefährdet ist, sollte zu Hause bleiben und soziale Kontakte meiden, wobei Abstand zu anderen zu halten, sicherlich nicht nur für Ältere oder Kranke ratsam ist.“

Noch mögen sich Konflikte an der Frage entzünden, wer wann auf die Straße geht. In Zukunft treten andere Folgen der Corona-Krise zutage, die, so fürchtet Pierre Orthen, eher eine „Gefahr für Verwerfungen zwischen Alten und Jungen“ mit sich bringen könnten. Der junge SPD-Kommunalpolitiker nennt konkret die Rentenfrage. Die Jahreslöhne könnten als Folge der Corona-Krise sinken. Wer jetzt schon in Rente ist, leidet darunter nicht, erklärt Orthen, denn der aktuelle Rentenwert darf nicht zurückgehen – „der der zukünftigen Rentner aber schon“.

„Wir machen keinen Aufstand, wir ordnen uns unter“

Unterschiedliche Interessen jüngerer und älterer Menschen bergen weit weniger Konfliktpotenzial als die Einkommensunterschiede ganz allgemein, prophezeit der junge Leutenbacher. Kurzarbeit oder gar Jobverlust trifft Menschen mit geringem Einkommen viel härter, und wer etwa in der Gastronomie oder im Einzelhandel arbeitet, kann sich nicht ins Home Office zurückziehen.

Unterdessen schellt bei Waltraud Bühl an manchen Tagen ohne Unterlass das Telefon. Sie beruhigt, informiert, spricht sich ab, ermutigt zum Durchhalten – und hofft auf weitere Lockerungen. Derweil „machen wir keinen Aufstand. Wir ordnen uns unter und tragen die Maßnahmen mit“, sagt die Kreisseniorenrätin.

Wie das im Einzelnen geschieht, bleibt in Teilen Auslegungssache: Von persönlichen Kontakten der Großeltern zu ihren Enkelkindern wird allseits abgeraten. Trotzdem finden diese Kontakte statt. Sei es aus Not mangels anderer Formen der Kinderbetreuung, sei es aus Pragmatismus, weil man eh im selben Haus lebt. Sei es aus dem Gefühl heraus, Begegnungen innerhalb der engsten Familie komplett zu streichen, das gehe zu weit: Die Menschen handhaben Dinge verschieden, das ist in Krisenzeiten nicht anders als sonst. Schön wär’ allerdings schon, sagt Seniorenrätin Waltraud Bühl, grade jetzt, da doch alle in dieser Krise zusammenhalten müssen und sollen, „dass der Ton uns Älteren gegenüber etwas freundlicher wär’.“

Lieber jetzt gar nicht mehr rausgehen? Foto: Büttner

Pierre Orthen, Juso-Sprecher. Foto: Privat

Waltraud Bühl, Vorsitzende des Kreisseniorenrats. Foto: Büttner